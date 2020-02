Geoff Neal a un rival en tête après avoir éliminé MIke Perry en une minute

Geoff neal Il est l’un des combattants les plus intéressants de la série Contender de Dana White. Avec une victoire pour TKO au premier tour, il a obtenu un contrat avec UFC en 2017 et depuis il a gagné ses cinq combat dans l’octogone le plus célèbre du monde, quatre d’entre eux à la fin. Dans le plus récent, il a mis KO Mike Perry en une minute.

Il est désormais numéro 11 au classement des 170 livres avec une fiche de 13-2 (7-0 depuis janvier 2017) et est à la recherche d’un nouvel adversaire. Rien n’a encore été confirmé mais savoir à qui vous voulez faire face. Il veut voir les visages avec le numéro 7: Michael Chiesa.

Et il donne ses arguments pour y arriver.

5 victoires consécutives vs 3 victoires consécutives, toutes deux classées! Perfect fight imo

– Geoff (handzofsteel) Neal (@handzofsteelmma) 23 février 2020

«Cinq victoires consécutives contre trois victoires consécutives, les deux classés! Un combat parfait“.

Chiesa n’a toujours pas répondu, mais elle l’a fait Prix ​​Niko (qui Neal a également vaincu), et aime l’idée.

Nous verrons quelle est la prochaine étape de Geoff Neal, qui avec une nouvelle victoire sera placé dans l’élite de la division et peut-être qu’en 2021 je pourrai disputer le championnat. Il est encore trop tôt pour en parler, mais il ne fait aucun doute qu’il est sur la bonne voie.