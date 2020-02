Geoff Neal veut Michael Chiesa, pense qu’il a sauté la ligne des poids mi-moyens

HOUSTON – Geoff Neal a éliminé plusieurs perspectives, mais il est prêt pour le sommet de la division.

Neal (13-2 MMA, 5-0 UFC) a terminé tous ses combats à l’UFC, sauf un, et vient de remporter sa plus haute victoire à ce jour, une première ronde sur le favori des fans Mike Perry à l’UFC 245.

“Je pense que cela a beaucoup amélioré mon profil”, a déclaré Neal aux journalistes, dont MMA Junkie, jeudi. “Quand les gens me voient, ils voient un mec qui a fait à Mike Perry quelque chose que personne n’a pu faire, donc j’ai l’impression que cela m’a un peu élevé. Tout le monde sait que je suis l’un des gros frappeurs de la division. »

Neal admet qu’il pensait que la victoire sur Perry ouvrirait de grandes portes, mais ce n’est pas encore fait.

«Je pensais qu’après le combat contre Mike Perry, j’aurais un peu plus de poids, mais ça ne s’est pas passé comme ça, donc je suis toujours un gars inconnu, mais on verra. Avant ce combat contre Mike Perry, tout le monde le louait, à quel point il était dur quand il a combattu Luque. Je l’ai battu et tout d’un coup, tout le monde parle de la gravité de Mike Perry et de la façon dont il devrait aller chez Bellator. »

Mais Neal n’a pas l’intention d’être le cheval noir de la division trop longtemps. Il a les yeux rivés sur le top 10 et sur un combattant en particulier qui, selon lui, a franchi la ligne d’arrivée, l’ancien concurrent léger Michael Chiesa.

Depuis qu’elle a grimpé jusqu’à 170 livres, Chiesa a remporté des victoires contre les vétérans Carlos Condit, Diego Sanchez et plus récemment l’ancien champion des poids légers de l’UFC Rafael dos Anjos il y a deux semaines.

“Je veux mettre la main sur Michael Chiesa”, a déclaré Neal. «Il a en quelque sorte sauté la ligne, a combattu RDA. J’ai eu mon avis sur RDA. Je ne vais pas le dire à voix haute, mais (Chiesa) a sauté la ligne, et j’ai l’impression qu’il pense qu’il a besoin de se battre. Il veut combattre Colby Covington. Non, tu vas me battre. Vous devez combattre quelqu’un de jeune et prometteur. Ne combattez pas un mec qui est sur le point de sortir et vous pensez que vous êtes dur “

Un combat avec Chiesa opposerait Neal à l’un des meilleurs grapplers de la division, ce qui lui fournirait un bon test en préparation pour les goûts du champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

“Usman et Covington, ils peuvent frapper mais ils ne sont pas des attaquants, donc je veux prouver que je peux éviter le démontage, que je peux me retirer du tapis et obtenir la finition”, a déclaré Neal.

