Georges St-Pierre affirme que le statut GOAT n’existe pas – «Il y a toujours un gars qui vous battra»

Qui est le plus grand combattant de tous les temps?

Personne, selon l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Georges St-Pierre. Cela peut sembler une étrange admission d’un combattant que de nombreux fans considèrent comme le meilleur de tous les temps, mais “Rush” pense que l’excellence a une date d’expiration.

“Quand j’étais jeune, je voulais être le meilleur de tous les temps”, a déclaré St-Pierre, 38 ans, à Ariel Helwani. “Mais quand j’ai vieilli et que j’ai eu plus d’expérience, j’ai réalisé que c’était juste un fugazi – il n’existe pas. Vous ne pouvez pas être le meilleur gars de la planète. Il y a toujours un gars qui vous battra. Il y a des gars meilleurs que vous qui ne se battent peut-être pas. C’est ainsi que le monde fonctionne. Il y aura toujours un gars qui aura votre numéro et il vous battra. Il n’y a pas de (meilleur) gars. “

St-Pierre (26-2), qui portait de l’or aux poids mi-moyens et moyens, a été choqué par le trapu et arrogant Matt Serra lors de l’événement principal de l’UFC 69 au début de 2007, l’une des deux seules défaites du combat des Canadiens français. carrière sportive.

S’il y a bien une CHÈVRE … St-Pierre est définitivement en lice.