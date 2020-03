Georges St-Pierre bat. Dan Hardy à l’UFC 111: Meilleures photos

Découvrez ces photos de la décision unanime de Georges St-Pierre de gagner Dan Hardy pour conserver le titre des poids mi-moyens à l’UFC 111 du Prudential Center de Newark, N.J.

Georges St-Pierre et Dan Hardy s’affrontent avant leur combat pour le titre UFC 111. (AP)

NEWARK, NJ – 26 mars: le combattant de l’UFC Dan Hardy (photo) pèse pour son combat contre…

NEWARK, NJ – 26 mars: le combattant de l'UFC Dan Hardy (photo) pèse pour son combat contre le combattant de l'UFC Georges St-Pierre pour leur combat de poids welter de championnat à l'UFC 111: St-Pierre contre Hardy Weigh-In le 26 mars 2010 à Newark, New Jersey.

NEWARK, NJ – 27 MARS: Le combattant de l’UFC Georges St-Pierre (en haut) combat Dan Hardy lors de leur poids welter…

NEWARK, NJ – 27 mars: le combattant de l'UFC Georges St-Pierre (en haut) combat Dan Hardy lors de leur combat pour le titre des poids mi-moyens à l'UFC 111 au Prudential Center le 27 mars 2010 à Newark, New Jersey. St-Pierre a gagné par décision unanime à 5h00 du 5e tour.

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Georges St. Pierre, à droite, tente un brassard contre Dan Hardy lors de leur match…

Le champion des poids mi-moyens de l'UFC, Georges St. Pierre, à droite, tente un brassard contre Dan Hardy lors de leur match au Prudential Center de Newark, NJ, le samedi 27 mars 2010. St. Pierre a méthodiquement vaincu le challenger Dan Hardy par une décision unanime en cinq tours dans l'événement principal de l'UFC 111 et a conservé son championnat poids welters samedi soir.

NEWARK, NJ – 27 MARS: Le combattant de l’UFC Georges St-Pierre (en haut) combat Dan Hardy lors de leur poids welter…

NEWARK, NJ – 27 mars: le combattant de l'UFC Georges St-Pierre (en haut) combat Dan Hardy lors de leur combat pour le titre des poids mi-moyens à l'UFC 111 au Prudential Center le 27 mars 2010 à Newark, New Jersey.

NEW YORK – 24 MARS: Georges St-Pierre de Montréal, Québec, Canada prend la parole lors d’une conférence de presse…

NEW YORK – 24 MARS: Georges St-Pierre de Montréal, Québec, Canada prend la parole lors d'une conférence de presse pour l'UFC 111 au Radio City Music Hall le 24 mars 2010 à New York. St-Pierre affrontera Dan Hardy de Nottingham UK dans le combat pour le titre des poids mi-moyens.

