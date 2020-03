Georges St-Pierre contrôle la résilience de Dan Hardy

Georges St-Pierre a fait tout son possible pour terminer Dan Hardy, mais le Britannique coriace ne voulait tout simplement pas démissionner.

Il y a exactement dix ans, le 27 mars 2010, le champion des poids mi-moyens de l’époque St-Pierre (26-2 MMA, 20-2 UFC) a affronté Hardy dans la tête d’affiche de l’UFC 111, cherchant à décrocher sa quatrième défense de titre consécutive.

Il a fallu moins de 30 secondes à St-Pierre pour décrocher, ce qui a été l’histoire de la lutte pour les cinq manches. St-Pierre a pu contrôler facilement Hardy au sol, menaçant de nombreuses soumissions et passant de la monture à l’arrière.

À 20 secondes de la fin du premier tour, St-Pierre s’enfonça dans un brassard profond qui avait visiblement agonisant Hardy dans la douleur. Mais “The Outlaw” a refusé de taper et a fini par sortir de la soumission avec un grand sourire sur son visage.

Malheureusement pour Hardy, il n’a pas été en mesure de monter beaucoup d’offense. St-Pierre a mené le combat à plusieurs reprises et a repris Hardy à plusieurs reprises. Ce fut une victoire de décision dominante pour St-Pierre, mais Hardy a gagné le respect de la communauté MMA pour avoir accroché dur et refusé d’abandonner.

Le St-Pierre actuellement à la retraite n’a plus perdu après cela. Il a remporté ses six prochains matchs de suite et a remporté le titre des poids moyens de l’UFC après une mise à pied de près de quatre ans en 2017 lorsqu’il a éliminé Michael Bisping à l’UFC 217 pour ajouter un autre titre à son CV déjà incroyable.

Découvrez la victoire de St-Pierre sur Hardy dans la vidéo ci-dessus.

.