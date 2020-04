Georges St-Pierre est le «GOAT» du Welterweight par décision unanime

Lorsque vos collègues vous respectent et vous admirent, c’est à ce moment-là que vous voyez le professionnalisme, non seulement de la part de ceux qui reçoivent des compliments, mais aussi de ceux qui les font.

BJPENN.com Il était en charge de contacter plusieurs combattants et ex-combattants de la division Welter, pour avoir leur avis sur qui ils considèrent «CHÈVRE» dans leur division, et ils ont tous convenu, Georges St-Pierre.

Gilbert Burns: GSP. Il a maîtrisé tous ses adversaires et a défendu la ceinture plusieurs fois.

Geoff Neal: GSP sans aucun doute. 19-2 à l’UFC avec neuf défenses de titre. Il est difficile de contester cela.

James Krause: GSP, il a eu un long règne en tant que champion et personne n’a vraiment réussi à le battre.

Neiman Gracie: GSP car il était le combattant le plus complet. Il était bon à tous égards. Mais vous devez mettre des gars comme Matt Hughes et BJ Penn sur la liste.

Cosmo Alexandre: GSP à coup sûr. C’est un combattant intelligent, fort et très technique.

Alex Morono: Je suis sûr que la plupart des gens diront GSP, qui est la bonne réponse. Mais, Jorge Masvidal. Le KO le plus rapide de l’histoire, a un renouveau impressionnant.

Lyman Good: Pour moi, c’est Georges St-Pierre. Sa posture de champion respecté l’a aidé à maintenir le respect et l’intégrité du sport. Il ne s’agissait pas de parler de détritus et c’était un pur artiste martial qui incarnait le sport et ses valeurs.

Bartosz Fabinski: Le GOAT poids welter est, bien sûr, GSP. Le combattant le plus dominant et le plus complet que la division ait jamais vu.

Ryan LaFlare: incontestablement GSP. À mon avis, il est le livre de chèvre pour livre ou au moins les cinq premiers. Il a battu tous ceux qu’il a affrontés et a terminé sa carrière au sommet. Il a fait face à l’adversité et a gagné.

David Rickels: GSP est définitivement la chèvre poids welter. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un choisisse quelqu’un d’autre. Il a combattu la meilleure compétition de son temps et a dominé tout le monde. Il a même prouvé sa valeur en vengeant sa perte Matt Serrasans oublier qu’il est revenu et a dominé Michael Bisping. Il est vraiment une légende et le GOAT à mon avis.

Et vous en tant que fan, êtes-vous d’accord? Ou avez-vous un autre candidat?