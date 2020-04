Georges St-Pierre exclut d’être le meilleur de tous les temps: “Ça n’existe pas”

Si nous parlons du meilleur de l’histoire du MMA, Georges St-Pierre est un nom fixe dans chaque conversation. Ancien champion de deux divisions en UFC, le Canadien a marqué une étape importante dans l’organisation et est considéré comme une icône MMA. Welterweight Il n’est pas d’accord qu’ils le considèrent comme le meilleur de tous les temps.

En entretien avec Ariel Helwani d’ESPN, Georges parlé de ce sujet.

“Je ne pense pas que quiconque va mieux. Je m’explique: il y a trois personnes. L’un finira par battre l’autre. Voici comment fonctionne ce jeu. C’est une question de temps. Tout le monde peut vaincre tout le monde un jour. Si vous affrontez le leader du top 10, il ne peut pas battre les 10. Selon la situation, il peut battre neuf. Dans le domaine des combats, il n’y a pas de règle rapide ” GSP expliqué.

Montrant beaucoup de sérénité et d’humilité en parlant du sujet, l’ancien champion des poids mi-moyens et moyens a affirmé que sa façon de penser n’est pas quelque chose de vieux. Il a été travaillé et moulé selon son expérience acquise dans sa vie en tant que professionnel MMA.

«Quand j’étais jeune, je voulais être le meilleur de tous les temps, mais j’ai vieilli et j’ai acquis plus d’expérience. J’ai compris que c’était éphémère. Cela n’existe pas. Vous ne pouvez pas être le meilleur combattant de la planète. Il y aura toujours une personne qui pourra vous battre. Je sais que vous ne serez pas d’accord, mais si vous avez différents partenaires de formation, vous découvrirez que c’est vrai. Il y a de meilleurs combattants qu’un, peut-être qu’ils ne se battent pas, mais si vous les affrontez à l’académie, vous verrez qu’ils vous battront. Il n’y a pas de maire pour déterminer que “il a affirmé Georges.

Propriétaire d’une des courses les plus fortes de l’histoire du sport, Georges Il a également parlé de l’expérience d’être sacré champion du monde. Pourtant, le Canadien a affirmé que il y a des raisons d’empêcher l’état d’esprit qu’une ceinture représente la supériorité dans une division.

«Lorsque vous affrontez un adversaire étant le champion, vous n’êtes numéro un que parce que vous avez battu ce rival en une nuit. Cela ne vous donne pas le droit de vous placer au-dessus des autres rivaux. C’est ainsi que la plupart des gens exagèrent, mais ce n’est pas comme je le vois maintenant. Avant, c’était comme je l’imaginais, mais j’ai compris que ce n’était qu’une illusion “conclut-il.

Actuellement, Georges Il a 38 ans. Le Canadien n’a pas vu d’action depuis qu’il a terminé Michael Bisping et a été couronné champion des poids moyens dans l’étoile UFC 217 2017. Après avoir remporté la ceinture, St-Pierre retiré du sport à nouveau.