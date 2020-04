Georges St-Pierre: l’UFC ne voulait pas prendre le risque que je batte Khabib, ruine son investissement

En 2019, Georges St-Pierre et Khabib Nurmagomedov tentaient de verrouiller une lutte l’un contre l’autre. Malgré tous leurs efforts, Ultimate Fighting Championship (UFC) a choisi d’ignorer leurs campagnes. En conséquence, Khabib a affronté et battu Dustin Poirier à l’UFC 242, tandis que «GSP» a continué à vivre sa meilleure vie à la retraite.

Selon Dana White, il n’a jamais pensé à donner un coup de feu à St-Pierre au titre de 155 livres de Khabib après que “Rush” l’ait laissé haut et sec après avoir battu Michael Bisping pour le titre des poids moyens à l’UFC 217. Selon St-Pierre, cela n’a pas ne doit pas être un combat pour le titre, il voulait juste se tester contre le meilleur poids léger au monde.

“Je sais que Khabib voulait avoir ce combat, je le veux, mais le fait est que si vous regardez du côté de l’UFC, je pense que c’est normal si je me mets à leur place”, a déclaré St-Pierre à ESPN (via MMA Junkie) .

«Ils ne voulaient pas prendre le risque que je remporte le titre, puis après avoir quitté à nouveau. Je ne le voulais même pas pour le titre, je préfère ne pas le faire pour un titre. Pour moi, c’était parce que je considérais Khabib, en ce moment, le meilleur combattant du monde, et il voulait aussi me combattre, alors j’ai pensé que c’était un bon combat de fans. »

Une autre raison pour laquelle «Rush» estime que l’UFC n’était pas pressé de lui donner Khabib était parce que la promotion pensait vraiment que l’ancien champion des poids welters était une grande menace pour «The Eagle» et que la chance de ruiner son investissement ne valait pas la peine il.

«Ils avaient d’autres plans pour Khabib et je comprends cela», a expliqué St-Pierre. «Ils avaient beaucoup à perdre et s’ils investissent dans ce combat et que leur investissement s’en va après, ce n’est pas une bonne décision.

«D’une certaine manière, je pourrais prendre cela comme un compliment parce qu’ils me considéraient peut-être comme une menace pour eux. Cela signifie peut-être qu’ils pensaient que je pouvais gagner le combat. S’ils me laissent me battre contre lui, c’est parce qu’ils pensent que j’aurais perdu. Donc c’est pourquoi.”

Alors qu’un combat entre les deux aurait de gros chiffres au box-office, il semble que ce ne sera plus qu’un combat fantastique qui ne verra probablement jamais le jour. Pour l’instant, Nurmagomedov envisage un retour à l’action en septembre, ce qui le verra probablement affronter le vainqueur de Tony Ferguson et Justin Gaethje dans un combat d’unification du titre de 155 livres.