Georges St-Pierre révèle qu’il y avait un intérêt mutuel avec Khabib Nurmagomedov pour un combat

Après avoir réclamé le titre des poids légers à l’UFC 223, Khabib Nurmagomedov n’a pas immédiatement cherché à se battre contre les meilleurs prétendants de la division pour sa défense du titre, il visait l’ancien champion des poids mi-moyens Georges St-Pierre.

St-Pierre est loin du MMA depuis l’UFC 217 lorsqu’il a battu Michael Bisping pour devenir le champion des poids moyens, le deuxième titre qu’il a réclamé dans sa carrière légendaire. L’ancien champion des poids mi-moyens a renoncé à son titre de poids moyen après avoir battu Bisping et n’a plus participé depuis.

Dans une récente interview avec Ariel Helwani d’ESPN, St-Pierre a révélé qu’il y avait un intérêt mutuel entre lui et Nurmagomedov pour une lutte l’un contre l’autre, mais l’UFC avait d’autres plans pour le champion des poids légers. St-Pierre a dit à Helwani qu’il avait même proposé que le combat se déroule sans le titre léger sur la ligne.

“Ils [UFC] avait d’autres plans. Je sais que Khabib voulait avoir ce combat, je le voulais mais le truc c’est que si vous regardez du côté de l’UFC, je pense que c’est normal si je me mets à leur place, ils ne voulaient pas prendre le risque que je gagne le titre puis le quitter. Nous avons même proposé, je ne le voulais pas pour le titre, je préfère ne pas le faire pour le titre. “

Pour St-Pierre, le combat ne tournait pas autour du titre, il voulait combattre Nurmagomedov à cause de son regard sur l’actuel champion invaincu et incontesté.

«Je considère Khabib comme le meilleur combattant du monde et il voulait aussi me battre, alors j’ai pensé que c’était un bon combat pour les fans. Ils [UFC] ne le voulait pas, ils avaient d’autres plans pour Khabib et je comprends que, ils avaient beaucoup à perdre. S’ils investissent dans ce combat et que leur investissement disparaît, ce n’est pas une bonne chose. D’une certaine manière, je pourrais prendre cela comme un compliment parce qu’ils me voyaient peut-être comme une menace, peut-être pensaient-ils que j’aurais pu gagner le combat. S’ils m’auraient laissé le combattre, c’est peut-être parce qu’ils pensaient que je perdrais. “

Bien que le combat n’ait jamais eu lieu, Georges St-Pierre semblait très confiant quant à un combat contre Khabib Nurmagomedov, malheureusement pour les fans de combat, l’UFC avait d’autres plans.

Comment pensez-vous qu’un combat entre GSP et Khabib Nurmagomedov aurait échoué?

