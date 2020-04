Georges St-Pierre soutient que “vous ne pouvez pas être le meilleur gars de la planète” dans MMA

L’ancien champion des poids mi-moyens et moyens de l’UFC, Georges St-Pierre, est largement considéré comme l’un des plus grands combattants de tous les temps. En fait, au sommet de sa domination, il était considéré par de nombreux fans comme le meilleur combattant de la terre.

S’adressant récemment à ESPN, cependant, St-Pierre a réfuté l’idée que n’importe quel combattant peut vraiment s’appeler le meilleur combattant vivant. Selon son estimation, même le combattant le plus dominant peut être battu par quelqu’un – bien que beaucoup aient la chance d’éviter de croiser la route avec cette personne.

“C’est juste une question de timing”, a déclaré St-Pierre à propos de sa domination en MMA (transcription via MMA Junkie). «Tout le monde peut battre n’importe qui n’importe quel jour. Il y a des gars qui ont votre numéro – vous ne savez pas pourquoi. (Mais) ils ont votre numéro. Dans le jeu de combat, ce n’est pas une ligne droite.

«Quand j’étais jeune, je voulais être le meilleur de tous les temps», a ajouté St-Pierre. “Mais quand j’ai vieilli et que j’ai eu plus d’expérience, j’ai réalisé que c’était juste un fugazi – il n’existe pas. Vous ne pouvez pas être le meilleur gars de la planète. Il y a toujours un gars qui vous battra. … Il y a des gars meilleurs que vous qui ne se battent peut-être pas. C’est ainsi que le monde fonctionne. Il y aura toujours un gars qui aura votre numéro et il vous battra. Il n’y a pas [best] gars.”

Georges St-Pierre n’a pas combattu depuis 2017, quand il est revenu d’une longue pause pour passer la ceinture UFC de poids moyen de Michael Bisping. Cette victoire a fait de St-Pierre, le champion de poids welter de longue date, l’un des rares combattants de l’histoire de l’UFC à remporter des ceintures dans deux divisions.

Depuis lors, il y a eu de nombreuses discussions sur le retour potentiel de St-Pierre dans la cage. Il est le plus souvent mentionné comme un adversaire potentiel du champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov. Cela dit, le Canadien semble heureux de sa retraite et, à 38 ans, il semble peu probable qu’il dépoussière ses gants à nouveau.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/04/2020.