Gerald Meerschaert utilise la victoire de l’UFC 248 sur Winn pour renforcer sa confiance

LAS VEGAS – Gerald Meerschaert a battu Deron Winn avec une soumission de troisième ronde samedi sur la carte préliminaire à l’UFC 248 à Las Vegas.

Jetez un œil au combat avec Meerschaert, qui est revenu dans la colonne des victoires après une défaite par décision partagée contre Eryk Anders en octobre dernier.

Résultat: Gerald Meerschaert bat. Deron Winn via soumission (étranglement à l’arrière) – Round 3, 2:13

Enregistrements mis à jour: Meerschaert (31-12 MMA, 6-4 UFC), Winn (6-2 MMA, 1-2 UFC)

Statistique clé: Meerschaert a devancé Winn 100-53 sur le chemin de l’étranglement arrière et compte maintenant 23 victoires en carrière.

Meerschaert sur le moment clé du combat

«Je ne suis pas globalement ravi de ma performance, mais je suis content de la victoire. Le ranger était bien. Il m’a attrapé. C’est un dur à cuire, mais ça fait du bien d’y retourner et de recevoir une autre soumission. C’est un gros coup de pouce pour moi. Cela me permet, à moi et à tous les autres, de savoir que j’appartiens et que je suis ici pour rester. »

Meerschaert sur le rebond d’une perte

«C’est un grand regain de confiance pour moi. Cela me permet, ainsi qu’à tous les autres, de savoir que j’appartiens et que je suis ici pour rester. “

Meerschaert sur ce qu’il veut ensuite

«Je verrai combien de temps il me faudra pour guérir et ensuite je me battrai autant que possible. Je viens de rentrer dans la colonne des victoires, donc je vais prendre mon temps et bien jouer. “

Pour en savoir plus sur Meerschaert, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.