Gian Villante passe aux poids lourds pour affronter Ben Rothwell à l’UFC 249

Dans son 16e combat à l’UFC, Gian Villante entre dans l’Octogone en tant que poids lourd pour la première fois.

Le 205er de longue date devrait combattre le vétéran Ben Rothwell (37-12) à l’UFC 249 le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, selon un rapport de Newsday.

Villante (17-11) a concouru pour la dernière fois aux poids lourds pendant son temps avec la promotion Strikeforce en 2011. Lors de sa dernière sortie dans la division, il a perdu par TKO au premier tour contre Chad Griggs et est ensuite revenu au poids lourd léger où il a participé depuis . Le New Yorkais de 34 ans a alterné victoires et défaites lors de ses cinq dernières apparitions, perdant plus récemment par TKO au premier tour contre Michal Oleksiejczuk en février 2019.

Pour «Big Ben», il s’agira de son 14e combat des poids lourds à l’UFC, où il a jusqu’à présent 7-6. Rothwell, 38 ans, a cassé un dérapage perdant de trois combats en décembre avec un TKO de deuxième tour de Stefan Struve.