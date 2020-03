Gilbert Burns “100%” confiant qu’il peut soumettre Demian Maia sur le terrain

Peu de combattants se portent volontaires pour se tester sur le terrain contre Demian Maia, mais Gilbert Burns se réjouit de cette opportunité.

En tant que ceinture noire de jiu-jitsu brésilien avec une longue liste de distinctions au grappling, Maia a longtemps été considérée comme l’étalon-or en ce qui concerne les meilleurs spécialistes de la soumission à l’UFC.

Maia a remporté 14 victoires en carrière par soumission, dont 11 à l’intérieur de l’Octogone. De plus, il n’a jamais essayé de cacher ses intentions: faire glisser les adversaires au sol et tourner et tourner les membres comme quelque chose d’un film d’horreur.

C’est la raison pour laquelle la plupart des combattants font tout leur possible pour éviter d’aller au sol avec Maia. Mais Burns n’a aucune crainte si c’est le genre de combat auquel il doit faire face samedi lors du co-événement principal de l’UFC Brasilia.

“Je suis extrêmement confiant d’aller au sol avec lui”, a déclaré Burns au MMA Fighting. «J’espère que le combat va au sol. Je suis super confiant dans mes compétences pour aller au sol contre n’importe qui. Je l’aime. J’adore cette idée.

«Mais j’ai beaucoup d’options dans ce combat en termes de frappe, mon réservoir d’essence. Il a aussi ses forces, mais je pense que je vais avoir encore quelques options. Je vais certainement lui apporter ça. Je ne peux même pas mettre des mots sur mon enthousiasme pour ce combat. »

Burns sait qu’il a de nombreuses façons de gagner le combat contre Maia. Mais il serait fou de ne pas reconnaître à quel point ce serait spécial de conclure une soumission contre l’un des plus grands combattants au sol de l’histoire.

Il est rare que de nombreux adversaires se rendent sur la toile avec Maia et survivent, et encore moins fassent beaucoup d’offense. Mais Burns a acquis une réputation similaire tout au long de sa propre carrière, et il croit vraiment qu’il peut devenir la première personne de l’UFC à forcer Maia à exploiter.

“Je pense que cela me mettrait sur la carte, en particulier dans le jiu-jitsu”, a déclaré Burns à propos de la soumission de Maia. «Il a fait un excellent travail en parlant de jiu-jitsu et en défendant le drapeau du jiu-jitsu, mais je pense que je le fais aussi. Le truc, c’est que je ne fais pas ça à chaque combat, parce que je mets aussi beaucoup d’efforts dans ma position debout. Je me sens très à l’aise. Un couple de gars que j’ai abattu et fini, mais quelques autres gars, quand le combat a commencé, je me sens à l’aise sur mes pieds et j’ai eu quelques KO.

“Mais je représente aussi le jiu-jitsu et je pense à 100% que je peux terminer Demian Maia par KO, par soumission et je vais travailler très dur pour ça. C’est ce que je recherche. Quelle est ma prédiction pour le combat? Je cherche la finition, soit KO, soit soumission. Mais une soumission serait spéciale contre Demian. »

Une victoire sur Maia, peu importe comment cela se produirait, serait énorme pour la carrière de Burns alors qu’il cherche à gravir les échelons dans l’une des divisions les plus difficiles de l’UFC. Dernièrement, il a toujours voulu rester occupé et proposer de prendre des combats à court préavis chaque fois que l’UFC a besoin d’un poids welter. S’il gagne samedi soir, il fera partie des meilleurs combattants de la division. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il commence soudainement à refuser des adversaires simplement parce qu’il y a un nombre plus élevé à côté de son nom.

“Je vais être très honnête, et les gens pourraient se mettre en colère en disant cela, mais après avoir battu Demian Maia, je ne veux pas m’asseoir et attendre le combat parfait ou le scénario parfait”, a expliqué Burns. “Peut-être (je vais) m’asseoir pendant six mois (d’attente). Bien sûr, je ne vais pas combattre n’importe qui, ça doit avoir du sens, mais probablement n’importe qui dans le top 10.

«J’ai un gros problème à régler en premier, mais si Colby [Covington] est occupé et le combat pour le titre est occupé, je ne vais pas m’asseoir et attendre. Ce n’est pas moi. Je vous dis tout de suite que je veux être occupé. Je ne veux pas m’asseoir et attendre. “