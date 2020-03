Gilbert Burns à propos du retrait de Demian Maia de grèves: «Ça m’a fait mal de devoir faire ça»

Gilbert Burns, concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, a dit que cela lui «faisait mal» de devoir mettre de côté la légende Demian Maia lors de grèves à l’UFC Brasilia.

Burns a largué Maia avec un crochet gauche brutal et a immédiatement célébré, pensant que l’arbitre allait intervenir et arrêter le combat. Mais l’arbitre ne s’est pas emparé immédiatement, obligeant Burns à descendre sur le tapis et à finir Maia avec des poings de marteau désagréables. Pour Burns, il était difficile pour lui de le faire compte tenu de la valeur de Maia pour les jeunes grapplers de jiu-jitsu brésiliens comme lui, mais à la fin de la journée, il devait faire son travail.

S’adressant aux journalistes après l’UFC Brasilia, Burns a expliqué à quel point il lui était difficile de blesser Maia, qu’il considère comme l’une de ses idoles dans le sport.

Gilbert Burns (@GilbertDurinho) pour ne pas vouloir blesser Demian Maia à la fin du combat #UFCBrasilia

J’aime vraiment tout ce que ce gars représente pic.twitter.com/BwzBei6iJU

– Amy Kaplan (@ PhotoAmy33) 15 mars 2020

«J’ai été très touché à la fin du combat. J’ai entendu sa tête frapper fort le sol, je pensais que l’arbitre aurait dû l’arrêter. Il ne l’a pas arrêté et j’ai dû faire mon travail, mais ça m’a fait mal de devoir le faire. Je n’ai jamais ressenti cela, mais malgré toute l’affection, l’admiration et le respect que j’ai pour Demian, je me sentais mal de devoir le faire à la fin », a déclaré Burns.

Bien qu’il ait été difficile pour Burns de voir Maia se blesser, Burns a fait ce qu’il avait à faire pour terminer le combat. C’est son travail en tant qu’artiste martial mixte, donc même si cela aurait pu être difficile pour lui, c’était la seule chose à faire en tant que combattant MMA formé. Et Maia savait aussi le risque de ce qui arriverait quand il entrerait dans l’Octogone. Avec une victoire sur Maia sur son CV maintenant, recherchez Burns pour combattre quelqu’un d’autre dans le top 10.

Quelle devrait être la prochaine étape pour Gilbert Burns?