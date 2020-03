BRASILIA, Brésil – Gilbert Burns discute de son prochain combat avec Demian Maia dans le co-événement principal de l’UFC Brasilia, de son 2019 chargé dans le monde du grappling et de la façon dont cela l’a aidé à se préparer pour Maia, un affrontement potentiel en championnat avec son ami Kamaru Usman, et plus.