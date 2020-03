Gilbert Burns affirme qu’il a dit oui à l’offre de lutte contre Tyron Woodley

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns est l’un des nombreux poids welters de l’UFC à se battre pour un combat à court terme avec Tyron Woodley, et si l’on en croit l’un de ses derniers tweets, il est le favori de cette course.

Woodley, l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, devait à l’origine affronter l’Anglais Leon Edwards lors de l’événement principal de l’UFC Londres dimanche prochain. Malheureusement, ce combat – et l’intégralité de la carte UFC de Londres – s’est effectivement désintégré en raison des complications résultant de l’épidémie de COVID-19.

Malgré ce remaniement, Woodley devrait encore se battre ce samedi. L’UFC assemble à la hâte une carte de combat de remplacement sur le sol américain, et l’intention est d’avoir le titre de l’ancien champion. La promotion n’a qu’à lui trouver un partenaire de danse éligible.

Gilbert Burns est prêt pour le tango.

Peu de temps après que la nouvelle soit apparue qu’Edwards ne serait pas en mesure de combattre Woodley, Burns s’est tourné vers Twitter pour jeter son nom dans le chapeau.

Bien qu’il soit à quelques jours près d’un KO éblouissant de Demian Maia, il se dit prêt à affronter l’ancien champion.

“Je viens d’apprendre que @TWooodley a besoin d’un adversaire pour samedi, je suis disponible et #HUNGRY LETS DO IT.” – Gilbert Burns sur Twitter.

Après avoir tweeté plusieurs autres défis à Woodley et retweeté une foule de commentaires de fans, Burns est allé sur la plate-forme de médias sociaux pour affirmer qu’il a accepté une offre de combat de l’UFC et qu’il attend maintenant que Woodley accepte.

«Le combat est offert! Comme toujours, j’ai dit oui! En route pour Miami! J’ai hâte de débarquer demain pour avoir un contrat @ufc sur mon email! Je vous attends @TWooodley pour dire OUI! » – Gilbert Burns sur Twitter.

Bien que cela donne certainement l’impression que Burns sera celui qui combattra Woodley, il a certainement de la concurrence. Colby Covington – sans doute le rival de Woodley – a également défié Woodley, Woodley répondant en identifiant Covington comme son choix n ° 1.

