Gilbert Burns claque le “ menteur flippant ” Tyron Woodley et promet qu’il le finirait s’ils se battaient

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns dit que Tyron Woodley est un menteur pour avoir dit qu’il avait accepté de se battre contre lui pour sauver l’UFC de Londres.

À l’origine, Woodley devait combattre Leon Edwards, mais en raison de la pandémie de COVID-19, l’événement a été déplacé aux États-Unis, ce qui a forcé Edwards à quitter la carte. Immédiatement, Burns a proposé de prendre le combat, mais il a déclaré que “The Chosen One” l’avait rejeté, malgré que l’ancien champion ait déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait accepté le combat.

«C’est un menteur. Il a refusé plusieurs fois. Je ne suis pas quelqu’un pour dire des choses sur les gens mais c’est un menteur. Il sait, Dana sait, Sean Shelby sait qu’il est un menteur parce qu’il a refusé et qu’il a fait essayer l’UFC pour Colby », a déclaré Burns à BJPENN.com. «Ensuite, ils cherchaient RDA et il ne voulait pas le combattre. Il sait que j’ai le jeu au sol et le pouvoir de KO qu’il ne voulait pas combattre. Je suis orthodoxe, Léon est gaucher. Il ne voulait pas le combat, c’est un menteur. Dès que le président des États-Unis a prononcé dix personnes au maximum, il a soudainement accepté parce qu’il savait que l’événement ne se produirait pas. Dana lui a dit que le combat était déjà terminé. C’est un menteur, un menteur flippant. Il dit qu’il a accepté, c’est un tel menteur. “

Si le combat avait eu lieu samedi dernier, Burns est convaincu qu’il aurait fini Woodley comme il l’a fait pour Demian Maia à l’UFC Brasilia.

«J’aurais fini Tyron Woodley. Il est vieux et Tyron Woodley a encore deux combats, puis il va prendre sa retraite. Il a fini », a-t-il expliqué. “J’ai 33 ans, le meilleur que j’ai jamais ressenti et je pense que je l’aurais fini. Mais je pense que je vais le combattre cette année et je vais le finir. »

Maintenant, avec Gilbert Burns occupant la sixième place au poids welter, le Brésilien sait qu’il est en bonne position pour son prochain combat. Il veut soit Colby Covington ou Woodley, mais dit qu’il a aussi des options en dehors de ces deux-là.

«Si je peux choisir, je veux Colby Covington ou Tyron Woodley. Mais ils n’en veulent pas. Sinon, j’aimerais Leon Edwards, Wonderboy à coup sûr et s’ils refusent, je vais combattre Michael Chiesa », a-t-il déclaré. “Si je peux choisir ce serait Tyron ou Colby mais s’ils se cachent comme ils se cacheront, ma commande serait Edwards, Wonderboy puis Chiesa.”

En fin de compte, il semble que Gilbert Burns pourrait très bien être à une victoire d’un titre décroché au poids welter. Mais, son coéquipier et ami Kamaru Usman est le champion actuel, et le Brésilien dit qu’il n’a pas encore discuté de la possibilité de se battre entre eux. Mais, ils savent tous les deux que c’est une chance très probable de se produire en 2020.

“Nous n’avons pas encore parlé, je pense que finalement nous devrons le faire. Pour l’instant, je ne veux pas voir ça parce que je l’aime beaucoup », a conclu Burns. «Il est comme le capitaine de l’équipe et il m’aide beaucoup et m’a coincé. Ce sera une conversation bizarre, mais nous sommes des professionnels. »

Pensez-vous que Gilbert Burns aurait fini Tyron Woodley comme il le dit s’ils se battaient?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.