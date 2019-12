Gilbert Burns de l'UFC envisage une confrontation avec Demian Maia à Brasilia

LAS VEGAS – Le poids mi-moyen brésilien de l'UFC Gilbert Burns a dû rester assis et attendre, mais il pense que son combat de rêve pourrait être imminent.

Burns (17-3, 10-3 UFC) n'a pas concouru à l'intérieur de l'octogone depuis sa victoire à l'unanimité sur l'Islandais Gunnar Nelson à l'UFC sur ESPN + 18 en septembre. Mais «Durinho» ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Au lieu de cela, il s'est lancé dans la compétition de lutte et a joué un rôle de premier plan pour l'équipe UFC qui a remporté le récent événement Quintet Ultra plus tôt ce mois-ci.

MMA Junkie a réussi à saisir un mot rapide avec "Durinho" à Vegas pendant la semaine de combat de l'UFC 245, où il a expliqué que la possibilité de participer à des événements de grappling comme Quintet et Submission Underground lui donnait un débouché bienvenu pour éliminer sa démangeaison compétitive entre les combats MMA.

"Si je n'ai rien de prévu au MMA, je serai dans le gymnase pour essayer d'évoluer", a-t-il déclaré. «Je ne suis pas le genre de gars qui se blesse très vite, donc je veux être actif, c'est sûr. Et (si je peux) prendre ces combats de lutte (et) m'assurer de continuer à m'améliorer, de devenir plus précis dans mon jiu-jitsu, je le ferai à coup sûr. "

Burns avait espéré participer à un dernier combat contre l'UFC avant la fin de 2019, et n'a pas hésité à publier sur Twitter pour jeter son chapeau dans le ring pour une variété d'affrontements au cours des derniers mois. Rien ne s'est concrétisé, mais il dit qu'il attendra la bonne opportunité à l'approche de 2020.

"Je suis maintenant dans une position où je suis classé, et je pense qu'il est logique d'avoir un adversaire classé", a déclaré Burns. "Je ne me dépêche donc pas autant, mais bien sûr, si l'occasion se présente. J'ai besoin d'être un peu chaud. Je ne peux pas tellement me calmer, puis revenir. Je dois m'entraîner. Je dois être en forme, donc si l'occasion se présente, je suis prêt à me lancer. Mais sinon, je vais me battre. Comme je l'ai dit, rien à redire. Je vais continuer à m'entraîner, à lutter et à aider mes coéquipiers. "

Burns mène une séquence de quatre victoires consécutives à l'intérieur de l'octogone, ses deux derniers atteignant 170 livres après avoir pris la décision de passer du poids léger. Et le Brésilien dit qu'il doit produire des performances accrocheuses dans sa nouvelle catégorie de poids pour se rapprocher du titre.

"Je pense que j'ai besoin de quelques déclarations, de quelques grosses finitions dans cette division", a-t-il admis. "C'est fou, parce que j'ai sauté à 170 et que je n'avais pas de camp pour mes combats. J'ai juste combattu deux à court préavis et battu deux gars très durs et très équilibrés dans la division.

«J'ai hâte d'avoir un camp pour mon prochain combat, et j'ai hâte d'avoir trois noms. Ils m'ont demandé trois noms, et j'ai dit Demian Maia, (Santiago) Ponzinibbio et Neil Magny. Pas de combats faciles ici, mais ce sont des noms que je pense pouvoir très bien (contre) et qui peuvent me mettre à un niveau différent dans cette division si je joue comme je pense pouvoir le faire. »

Et si on lui donne le choix, Burns dit qu'il sait exactement à qui il aimerait faire face ensuite.

«Demian Maia, c'est sûr», sourit-il. «Un grappler contre un grappler (matchup) au Brésil. 14 mars à Brasilia? Sensationnel. C’est un combat de rêve. J'ai donc un combat de rêve qui sera sur ma liste de seaux contre Sakuraba (au Quintet Ultra), et Demian Maia sera le prochain, c'est sûr. »

