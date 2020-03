Gilbert Burns demandera à affronter Colby Covington, s’il bat Demian Maia à l’UFC Brasilia

Gilbert Burns

Le Brésilien Gilbert Burns est sur le point de réaliser l’un des combats les plus importants de sa carrière. En grande phase, le Brésilien affrontera son compatriote Demian Maia à l’UFC Brasilia, qui a lieu ce samedi.

Le welter prévoit de défier l’ancien champion par intérim Colby Covington, dans un combat qu’il veut faire cette année.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien avec BJPenn.com

«Je me concentre sur Maia, mais je voudrais mettre la main sur Colby Covington. Il parle beaucoup de déchets sur le Brésil et je pense que ce serait un grand défi, après avoir battu Maia. Je n’aime pas ce que Colby a dit à propos de Kamaru, au Brésil et de mon ancien manager, Glenn Robinson. C’est pourquoi je veux placer mes mains tôt ou tard »il a dit Brûlures

Le Brésilien, a-t-il dit, devrait-il battre Maia en utilisant son jujitsu, l’Américain n’aurait pas pu rejeter le combat. Demian Maia Il est considéré comme l’un des grands noms de l’art doux qui a migré vers le MMA, une victoire contre lui le placerait au-dessus des rivaux possibles pour Colby.

«Si je termine Maia, il doit accepter. J’ai ma main droite, mon jujitsu et je peux finir Colby, si nous faisons face », a conclu le Brésilien.

Actuellement 33 ans, Brûlures Il est sur une séquence de quatre victoires. Le welter est en position 12 du classement, Maia et Covington Ils sont en cinquième et deuxième position du classement.