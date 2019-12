Gilbert Burns dit que l'UFC veut qu'il combatte Demian Maia au Brésil

Crédit d'image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns, concurrent des poids mi-moyens de l'UFC, a déclaré que l'UFC lui avait proposé de se battre contre la légende Demian Maia en mars prochain au Brésil.

Burns s'est entretenu avec le journaliste du MMA Drake Riggs à la suite de son récent match de lutte contre Craig Jones et a déclaré au scribe que l'UFC voulait qu'il combatte Maia la prochaine fois. Voici ce que Burns a dit.

J'ai retrouvé Gilbert Burns après son match avec Craig Jones au # SUG10.

Il a dit qu'on lui avait offert un poste de co-événement principal contre Demian Maia pour #UFCBrasilia le 14 mars. Pas encore officiel mais c'est dans cette direction que les choses se dirigent. Interview à venir bientôt.

– Drake Riggs (@Dre_Kriggs) 23 décembre 2019

«J'ai retrouvé Gilbert Burns après son match avec Craig Jones au # SUG10. Il a dit qu'on lui avait offert un spot de co-événement principal contre Demian Maia pour #UFCBrasilia le 14 mars. Pas encore officiel mais c'est dans cette direction que les choses se dirigent. Interview à venir bientôt. "

Si ce combat finit par être réservé, il mettra en vedette deux des grapplers les plus talentueux et les plus réussis de la division des poids mi-moyens de l'UFC qui s'affronteront.

Burns (17-3) a un dossier global de 10-3 à l'intérieur de l'Octogone mais il a vraiment repris les choses récemment, remportant six de ses sept derniers combats au total, y compris ses quatre derniers matchs consécutifs. Depuis qu'il est passé au poids welter l'été dernier, Burns a vaincu Alexey Kunchneko et Gunnar Nelson pour devenir l'un des 15 meilleurs poids welters de la liste de l'UFC. À 33 ans, il semble atteindre son apogée en tant que combattant MMA.

Maia (28-9) est l'un des poids welters et des poids moyens les plus victorieux de l'histoire de l'UFC. Il a un dossier global de 22-9 à l'UFC depuis ses débuts promotionnels en 2007 et il mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives avec des victoires contre Ben Askren, Anthony Rocco Martin et Lyman Good. Même si Maia a 42 ans, il se bat toujours au niveau élite et marquerait le meilleur adversaire de Burns à l'UFC à ce jour.

L'UFC Fight Night 170 aura lieu le samedi 14 mars à Ginasiio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Seriez-vous intéressé à voir une éventuelle confrontation entre les plots de grappin poids welter Gilbert Burns et Demian Maia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/12/2019.