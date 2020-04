Gilbert Burns dit qu’il est la seule option de Tyron Woodley pour le combat contre l’UFC 249

Gilbert Burns dit que si Tyron Woodley veut vraiment se battre à l’UFC 249 comme il le prétend, il signera un contrat et cessera de mettre un “show” sur les réseaux sociaux.

Depuis que l’UFC de Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC) sur ESPN + 29 avec Leon Edwards s’est effondré en raison de l’épidémie de coronavirus, l’ancien champion des poids welters de l’UFC a pêché pour monter sur l’UFC 249 de fortune carte le 18 avril, qui n’a toujours pas de lieu en raison des nombreuses interdictions sur les grands rassemblements à travers le pays pendant la pandémie de coronavirus en cours.

La priorité absolue de Woodley a été un affrontement avec Colby Covington, mais les chances semblent sombres. “The Chosen One” a déclaré samedi qu’il était impatient de partir, mais Burns (17-3 MMA, 11-3 UFC) ne l’achetait pas. Le Brésilien a déclaré qu’il était la seule option de matchmaking pour Woodley dans ce climat.

«Il sait déjà; l’UFC a dit que parmi les meilleurs, je suis le gars disponible », a déclaré Burns au MMA Junkie. “Il a dit:” Je veux combattre Colby. “Colby n’est pas disponible. Il a dit non. Il continue de jouer à ces jeux sur les réseaux sociaux et je n’aime pas ça. … Je ne veux pas être le gars, “Oh, je vais te battre.” Signe juste le contrat et combat. “

Il n’y a aucune garantie que si Woodley acceptait de faire face à Burns, le combat se concrétiserait à l’UFC 249. L’emplacement et le lieu de la carte restent un mystère, et il est fort possible qu’elle soit annulée tous ensemble en raison de la pandémie de coronavirus.

Burns a déclaré que si l’UFC réussit à exécuter une carte, il serait prêt à se battre, même en ces temps sans précédent. Il a dit qu’il continuerait de s’entraîner pendant 10 jours supplémentaires, mais ses doutes grandissent au cours de chacun de ces jours et à ce stade, Burns essaie de trouver un plan différent.

“Je m’entraîne toujours, mais je perds un peu mes espoirs”, a déclaré Burns. “Quiconque veut se battre dans le top 10 – (Michael) Chiesa, Woodley, (Stephen)‘ Wonderboy ’(Thompson). N’importe qui. Ces gars-là veulent vraiment se battre, je suis ici pour me battre. Je vais combattre n’importe qui dans le top 10. “

.