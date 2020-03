Gilbert Burns dit qu’il était «spécial» de terminer Demian Maia mais souhaite que l’arbitre arrête de se battre plus tôt

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns savait qu’il deviendrait juste la deuxième personne à terminer Demian Maia mais il s’attendait à le faire par soumission.

Dans l’événement co-principal de l’UFC Brasilia, Burns affrontait Maia dans un affrontement poids welters très important. Là-bas, il se battait devant aucun fan, ce qui, selon lui, était assez difficile à gérer.

«C’était bizarre, ce n’était pas près d’une séance de gym ou d’un combat. Ce qui m’a rendu nerveux, c’est que tout était calme. J’ai eu une énorme attente de la zone d’échauffement à l’Octogone, c’était sombre et calme et super bizarre », a déclaré Burns à BJPENN.com. «Le gars m’a laissé partir et ma musique est partie et il y a eu un silence. C’était maladroit et super bizarre. Mais je suis fier de moi car j’ai fait ce que j’étais censé faire. »

Avant le début du combat, alors que Burns se réchauffait, ses entraîneurs lui ont dit que son crochet gauche était aussi tranchant que jamais et ils savaient que ce serait le coup de grâce.

«La distance était difficile. Il s’évanouit maladroitement et il est difficile à frapper. Mais, j’ai visualisé le crochet gauche et j’ai beaucoup travaillé dessus », a-t-il déclaré. “Mes entraîneurs m’ont dit que je vais poser l’hameçon et que ça va le faire tomber et c’est exactement ce qui s’est passé.”

Il a fini par abandonner Maia avec le crochet gauche et a célébré comme si le combat était terminé. Mais, l’arbitre a décidé de ne pas l’arrêter, alors Gilbert Burns a dû suivre avec le sol et le marteau et gagner la victoire TKO.

Pour Burns, terminer Maia et devenir la deuxième personne à le faire était surréaliste.

«C’était spécial. Demian est une légende, il a combattu le plus grand et le mieux plusieurs fois. Il n’a jamais été terminé qu’une seule fois, donc cela m’a mis en bonne place dans la division », a expliqué Burns. «C’était spécial de terminer Demian au Brésil au premier tour. Il m’a descendu, m’a récupéré mais je me suis remis sur pied et je l’ai assommé. »

Bien qu’il ait obtenu l’arrivée Burns est bouleversé, l’arbitre n’a pas arrêté le combat car il ne voulait pas décrocher de coups de poing de suivi sur Maia.

«Je souhaite qu’il l’ait arrêté parce qu’il était blessé. L’arène était silencieuse et j’ai entendu sa tête claquer durement la toile, comme un boom », a expliqué Burns. «Je pensais que c’était fini mais l’arbitre a laissé faire. Je me sentais mal parce que j’aime beaucoup Demian mais je souhaite que l’arbitre l’ait arrêté. “

En fin de compte, Gilbert Burns sait qu’il est dangereux au poids welter et dit qu’il est la preuve que couper une quantité extrême de poids ne fonctionne pas.

«La réduction de poids était folle. À l’époque, j’étais un poids welter mais je coupais beaucoup trop de poids parce que tout le monde le faisait. C’est arrivé au point qu’il n’était pas sain », a-t-il conclu. «J’ai battu deux gars très bien à court préavis et le premier camp que j’ai à 170 ans, je termine le gars numéro cinq en deux minutes.»

Avez-vous été surpris que Gilbert Burns ait éliminé Demian Maia?

