Gilbert Burns envoie un message audacieux à Colby Covington après sa victoire à l’UFC Brasilia

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns, concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, a envoyé un message audacieux à Colby Covington après sa victoire au TKO au premier tour contre Demian Maia à l’UFC Brasilia.

Burns a assommé brutalement la légende brésilienne du jiu-jitsu Maia au premier tour de leur attraction co-principale et a immédiatement pris le microphone après, où il a appelé Covington pour être son prochain adversaire. Les deux hommes sont des combattants basés en Floride et après avoir battu le numéro 6 de Maia, Burns sera en mesure de dire qu’il mérite un combat avec le top 5 de Covington, basé sur le mérite.

Après l’UFC Brasilia, Burns a parlé aux médias où il a réaffirmé son appel à Covington, et il n’a pas mâché ses mots pour son rival.

“Je dis que je vais vous battre le f * ck up motherf * cker”, a déclaré Burns (via MMAFighting.com).

“Vous allez manger ces mots, et vous allez en payer le prix cher. Je viens pour toi.”

Avant l’UFC Brasilia, la perspective d’un combat entre Covington et Burns aurait semblé farfelue. Covington est l’un des poids welters d’élite du jeu et a montré que dans son combat épique pour le titre contre Kamaru Usman à l’UFC 245. Même si Covington a perdu le combat contre Usman, il est toujours l’un des meilleurs au monde à 170 livres. Burns, quant à lui, n’a pas remporté de top 10 avant de battre Maia. Maintenant qu’il a Maia sur son CV, il a un argument légitime selon lequel il devrait être le prochain à combattre Covington sur la base du seul classement.

Bien que Covington veuille probablement un match revanche contre Usman ou un match à contrecœur contre Jorge Masvidal, il est peu probable qu’il obtienne l’un de ces deux affrontements. Burns n’est peut-être pas le plus grand nom du sport, mais il sait comment vendre un combat. La perspective que Burns et Covington se parlent de trash est quelque chose qui devrait exciter tout fan de MMA. Et sur le plan stylistique, une confrontation entre les deux grapplers semble également amusante.

Voulez-vous voir Gilbert Burns se battre contre Colby Covington ensuite?