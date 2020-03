Gilbert Burns et Michael Chiesa manifestent leur intérêt pour l’événement principal de l’UFC

Les poids welters en plein essor de l’UFC Gilbert Burns et Michael Chiesa savent exactement ce qu’ils veulent faire ensuite dans l’octogone.

Leurs intérêts se trouvent également alignés, car Burns (17-3 MMA, 11-3 UFC) et Chiesa (17-4 MMA, 10-4 UFC) sont impatients de s’affronter dans un événement principal plus tard cette année. .

Le calendrier de l’UFC reste en pause en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais les deux hommes se sont tournés vers les médias sociaux pour accepter un match une fois que le monde du combat recommence à tourner (via Twitter):

Mon gars @ MikeMav22 reste en sécurité! Tous ces numéros 5 et plus ne veulent rien de moi et je suis d’accord que ça pourrait être le prochain pour nous! Je suis pour un événement principal après toute cette folie! Faisons-le BURNS X CHIESA

Vous restez aussi en sécurité frère, BURNS X CHIESA est le principal événement dont les gens ont besoin à la fin de ce coronavirus. Ce serait un honneur. Ensuite, nous pouvons enfin nous entraîner ensemble après! Ossss

Étant donné que l’UFC a déjà été contraint de reporter trois événements (avec plus potentiellement en cours), on ne sait pas où un combat potentiel entre Burns et Chiesa pourrait s’inscrire dans l’image, en particulier en tant que tête d’affiche.

L’appariement est certainement logique, cependant. Burns, n ° 12 dans le dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie MMA poids welter, vient de remporter une victoire de haut niveau contre Demian Maia à l’UFC sur ESPN + 28 ce mois-ci. Pendant ce temps, Chiesa, classé n ° 13, a combattu pour la dernière fois en janvier lorsqu’il a dominé l’ancien champion de l’UFC Rafael dos Anjos à l’UFC sur ESPN + 24.

