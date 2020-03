Gilbert Burns et Michael Chiesa sont apparemment d’accord pour se battre dans un échange chic

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns, candidat à la montée en puissance, a apparemment trouvé son prochain partenaire danseur dans l’Octogone, et ce n’est autre que Michael Chiesa.

Les deux poids welters ont montré un intérêt pour le combat et sont impatients de s’affronter dans l’événement principal d’une carte de combat plus tard cette année.

Cependant, les événements UFC restent dans l’air en raison de la pandémie du virus Coronavirus. Dana White a été forcée de reporter trois événements. Cependant, le président de l’UFC a assuré que Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov aura toujours lieu et fait tout ce qu’il peut pour remettre les cartes de combat sur la bonne voie.

Gilbert Burns veut que son adversaire potentiel reste en sécurité, mais insiste pour un match.

Mon gars @ MikeMav22 reste en sécurité! Tous ces numéros 5 et plus ne veulent rien de moi et je suis d’accord que ça pourrait être le prochain pour nous! Je suis pour un événement principal après toute cette folie! Faisons-le BURNS X CHIESA @danawhite @seanshelby @ufc @ AliAbdelaziz00 @ TheSchmo312 https://t.co/TQkJ89Kg0V

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 23 mars 2020

Burns a grimpé dans le classement des poids mi-moyens de l’UFC après avoir terminé Demian Maia par TKO au premier tour de leur combat à l’UFC Brasilia ce mois-ci. Il a d’abord appelé à une lutte contre l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley, mais Woodley l’a refusé. Cependant, Chiesa a donné une réponse positive à l’appel de Burns.

Vous restez aussi en sécurité frère, BURNS X CHIESA est le principal événement dont les gens ont besoin à la fin de ce coronavirus. Ce serait un honneur. Ensuite, nous pouvons enfin nous entraîner ensemble après! Ossss https://t.co/Nkf9V7N9AS

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 23 mars 2020

Chiesa, classée n ° 8, a combattu pour la dernière fois en janvier. Il a battu l’ancien champion de l’UFC, Rafael Dos Anjos par décision unanime à l’UFC Raleigh. Avant cela, il a remporté deux victoires consécutives contre Diego Sanchez et Carlos Condit.

Aimeriez-vous voir Gilbert Burns contre Michael Chiesa entrer en collision dans un événement principal lorsque l’UFC reprendra son action? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.