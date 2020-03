Gilbert Burns et sa tactique contre Demian Maia

Dans de récentes déclarations avant sa lutte contre Demian Maia, “Durinho” a déclaré ce qui suit: “Si vous passez en revue les combats contre Anderson, Kamaru y ColbyLorsque Demian tombe, fatigué et affaibli, ils n’entrent pas. J’offre ce danger. Si vous appelez ma garde, j’entrerai. Je n’éviterai pas le sol. Ce sera ma meilleure performance jusqu’à présent. Bien sûr, il faut parfois s’adapter davantage à la stratégie. Je suis en bonne santé, fort, maintenant je n’ai plus que 5 kg à perdre et je mange calmement. Rien de comparable au sacrifice d’avant. J’ai beaucoup à gagner et peu à perdre, je pense qu’il est temps. Je sais que c’est difficile, c’est très grand, mais je me suis entraîné avec des garçons qui jouent à leur jeu. J’ai beaucoup de confiance »

Durinho Il a une fiche de 17-3 avec une séquence de 4 victoires consécutives, toutes à l’UFC, sa dernière défaite a eu lieu le 7 août 2018 contre Dan Hooker, même si cela vient de perdre le 22 décembre 2019 dans un combat contre Grappling Craig jones à 1h04 du premier tour lui-même.