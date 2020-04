Gilbert Burns n’a «aucun respect» pour Tyron Woodley après avoir décliné les appels

Gilbert Burns a fini de courir après Tyron Woodley.

Sa poursuite de l’ancien champion des poids welters a commencé il y a un mois quand il a proposé de remplacer Leon Edwards face à Woodley dans l’événement principal de la carte UFC London annulée plus tard le 21 mars. tenter de déplacer l’événement de Londres vers les terres tribales de l’Oklahoma.

Même si ces plans alternatifs ont également échoué, Burns a déclaré à MMA Fighting que la partie de Woodley ne s’était jamais engagée à accepter Burns comme remplaçant de toute façon. Le problème aurait pu s’arrêter là s’il n’y avait pas eu la réponse publique de Woodley, que Burns a remise en question.

«Ce qui s’est passé, c’était la première fois à Londres, il a refusé le combat, puis après que l’événement a été annulé, après que le président a prononcé le discours, puis il a été annulé, puis il est allé sur les réseaux sociaux, ‘Oh, j’ai accepté le combat avec Gilbert », A déclaré Burns lors de l’émission What The Heck. «C’était un mensonge. Il vient de demander le 9 mai, cette carte qui arrive, et il a de nouveau refusé.

«Il a refusé pour le 18 avril qui n’a pas eu lieu, qui devait arriver. Il a dit qu’il voulait monter sur cette carte. Sean Shelby, Dana White a déclaré que le seul gars disponible pour vous était Gilbert Burns. Et ils sont tous, “Laissez-moi y penser.” Il est revenu après quelques jours, “Nous ne voulons pas combattre Gilbert.” “

En ce qui concerne l’émission du 9 mai, qui devrait être l’UFC 249 et se dérouler à Jacksonville, en Floride, Burns a fait pression pour combattre Woodley sur cette carte, mais a ensuite été refusé. “Durinho” insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec les combattants qui lui donnent une raison pour laquelle ils ne peuvent pas simplement concourir à un moment donné, mais la gestion de la situation par Woodley l’a mal tourné.

“Je suis d’accord avec les gars qui refusent les combats”, a déclaré Burns. “Comme [Michael] Chiesa, c’est un gars que je respecte beaucoup, parce qu’il m’a tendu la main, “Hé, je veux te battre.” J’ai dit: “Faisons-le.” Il a dit: “Je ne m’entraîne pas, mec, non comme je vais te battre maintenant. Je n’ai pas de partenaires d’entraînement. “Et je me dis:” D’accord, pas de problème, j’ai compris, je comprends. “

“Mais le gars qui ment [your] face, “Hé, je me bats, je suis en mode tueur.” Non, vous ne l’êtes pas. Vous choisissez et vous choisissez des combats. J’ai perdu tout respect que j’avais pour Tyron Woodley. J’avais beaucoup de respect pour le gars, il était le champion, l’ancien champion. Il avait deux défenses de titre qui n’étaient pas amusantes du tout, c’était un combat laid, mais la façon dont il a battu Darren Till, la façon dont il a battu Robbie Lawler, allez, vous devez respecter le gars. Mais ensuite il a perdu, il ne fait qu’un combat par an, si vous jetez un coup d’œil, il se bat juste une fois par an. Puis il a perdu et après cela, il ne se bat plus. Alors, allez, le gars vient et dit: “Hé, je vous en prie, donnez-moi un combat pour mon anniversaire.” Allez, frérot. Après ça, je me suis dit que ce gars jouait. Donnez-moi une photo du titre pour mon anniversaire? C’est fou. J’étais genre, plus de respect pour ce gars. J’ai fini. J’ai fini de l’appeler. “

Burns se retrouve maintenant dans la position difficile d’être dans le top 10 tout en luttant pour réserver un combat avec des prétendants classés devant lui. Son TKO de premier tour du double challenger pour le titre UFC Demian Maia à l’UFC Brasilia n’a fait qu’accentuer la menace croissante qu’il représente dans la division.

Les précautions contre les coronavirus n’ont pas aidé les choses, car jusqu’à cette semaine, lorsque l’UFC a annoncé trois événements pour mai, la majorité de la liste ne sait pas à quoi ressemblera le calendrier pour le reste de l’année. Chaque fois que l’UFC est en mesure de revenir à un horaire relativement normal, Burns est prêt à rester occupé jusqu’à ce que les prétendants les mieux classés décident de l’affronter.

“Je pense que ça va arriver à un point où tout ce coronavirus doit être fait et je pense que si” Wonderboy ” [Stephen Thompson], Edwards, Colby [Covington], ou Woodley ne me donne pas la possibilité, je dois combattre Chiesa », a déclaré Burns. “Disons que j’ai battu Chiesa, Woodley et ces gars-là continuent de caler la division, je vais me battre avec Geoff Neal. Disons que j’ai battu Geoff Neal – c’est sûr, beaucoup de respect pour ces gars, je mets juste le meilleur scénario – j’ai battu ces deux gars et puis [the other names] doivent me combattre maintenant après ceux-ci. “

Burns a combattu quatre fois au cours des 12 derniers mois et utilise régulièrement ses médias sociaux pour saisir des opportunités à court terme (il est également devenu récemment une usine à mèmes). Il a admis qu’il peut être frustrant de voir ses efforts se perdre, surtout quand il s’agit de se battre avec Woodley.

Quoi qu’il arrive ensuite, Burns ne laissera pas sa place dans le classement entraver un bon combat et il invite même toujours Woodley à venir le voir, ce qui, selon lui, est au bénéfice de “The Chosen One” étant donné son Statut Vétéran.

“Peut-être que Tyron Woodley se battra, peut-être pas”, a déclaré Woodley. «J’ai fini d’appeler ce gars. Je vais continuer à faire ce que je fais. Je vais battre tous ceux qu’ils ont mis devant moi. Finalement, je vais me battre contre Tyron Woodley, je crois que nous allons nous battre, mais j’ai fini d’appeler ces gars. Si vous voulez vous battre, nous nous battrons, Leon Edwards, Wonderboy, je vais juste donner une grosse légende si l’un de ces cinq meilleurs gars veut se battre, je suis disponible. … Si je dois faire le chemin difficile de battre le n ° 8, puis le n ° 10, puis le n ° 7, alors je vais le faire et je vais continuer à le faire et finalement je vais battre ces gars.

«Et c’est plus difficile pour Woodley, car devinez quoi, il vient d’avoir 38 ans. S’il continue à esquiver tout le monde, un an de plus, 39 ans, un an de plus, 40 ans. D’accord, alors je me battrai quand tu auras 40 ans, je ne le fais pas. t l’esprit. Je préfère te battre en ce moment plutôt que de te battre quand tu auras 40 ans, puis tu diras: “Oh, j’étais vieux, je n’étais pas à mon apogée.” Je préfère combattre ces gars en ce moment. “