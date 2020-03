Gilbert Burns pense que la carrière de rappeur et d’acteur a changé Tyron Woodley

Gilbert Burns a les yeux sur un ancien champion poids welter de l’UFC.

Le concurrent montante veut mettre la main sur Tyron Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC), que ce soit la prochaine ou à un moment donné dans le futur. Burns (17-3 MMA, 11-3 UFC) a le sentiment qu’il rencontrera finalement Woodley, mais il ne pense pas qu’il combattra l’homme qui régnait autrefois dans la division des poids mi-moyens de l’UFC.

“Le gars était une bête, il avait l’air effrayant, mais qui est ce gars?” Burns a déclaré à MMA Junkie. “Il ne ressemble plus à ça. La dernière fois que nous l’avons vu dans l’octogone, il ne ressemblait pas à ça. Il a l’air mauvais. Même son coin était comme “Mordez cet embouchure et avancez”, et il attendait toujours Usman; il était juste fauché.

“Et c’est Tyron Woodley en ce moment. Il a tellement de distraction dans sa vie en ce moment avec TMZ, le rap, le théâtre, le tout. Je pense qu’il s’est juste entouré d’ego et de personnes célèbres. Il a changé, je crois qu’il n’est plus le même.

Burns et Woodley ont été brièvement liés pour se battre il y a quelques semaines après que le britannique Leon Edwards a été contraint de se retirer de l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 29 en raison d’une interdiction de voyager aux États-Unis en Europe dans le cadre de mesures visant à contenir l’épidémie de coronavirus .

L’UFC sur ESPN + 29 devait initialement avoir lieu à Londres, mais les restrictions imposées par le gouvernement aux grands rassemblements ont empêché la tenue de l’événement. L’UFC a tenté de déplacer l’événement aux États-Unis et de trouver un nouvel adversaire pour Woodley, mais la logistique et les commandes publiques similaires lors de rassemblements publics ont empêché la carte de se produire.

Burns dit qu’il a perdu le respect de Woodley dans cette situation, et il affirme que Woodley a menti sur l’acceptation du combat à court terme avec lui. “Durinho” espère que l’UFC tentera de les réserver à nouveau.

“C’est ce que je veux ensuite, mais il va probablement continuer à faire ce qu’il fait et à m’éviter”, a déclaré Burns. “C’est pourquoi j’aime Kamaru (Usman) et j’ai tout le respect pour lui car il a gagné sa position au combat.

“Donc, si ce gars ne veut pas me battre, je suis disponible, je vais continuer à me battre. Si (Michael) Chiesa est le suivant, alors Chiesa est le suivant. Si «Wonderboy» Thompson est le suivant, alors il est le suivant. Je vais continuer à battre ces gars-là jusqu’à ce que j’arrive à lui. Mais je ne sais pas, j’ai juste l’impression de me battre contre Tyron Woodley cette année. Je pense qu’il pourrait combattre Leon Edwards à nouveau ou combattre Colby (Covington), c’est le combat qu’il veut, mais je vais faire campagne si durement. C’est ce que je veux ensuite. Je crois qu’il combattra Leon Edwards ou Colby et je crois que ces deux gars peuvent battre Tyron Woodley. Tyron Woodley a presque 38, 39 ans, si je ne me trompe pas. Son ego entier a tellement grandi que je peux voir en ce moment la façon dont il parle. Il mélange l’ego avec confiance juste en étant un rappeur. Je pense qu’il a fini, s’il combat Leon Edwards ou Colby, il va perdre, alors je le veux après mon prochain combat. “

Burns est actuellement classé sixième au classement officiel de l’UFC, et il a une fiche de 3-0 depuis qu’il est revenu au poids welter. Le Brésilien a récemment arrêté Demian Maia lors de l’événement co-principal de l’UFC Brasilia – le dernier événement organisé par l’UFC alors que la pandémie mondiale actuelle a commencé à avoir un impact généralisé.

Burns pense que deux autres victoires pourraient le placer dans la discussion sur le titre.

“Je crois que je suis à un ou deux combats (à l’extérieur)”, a expliqué Burns. “Aujourd’hui est difficile parce que nous ne contrôlons pas les classements et les classements ne fonctionnent pas tout le temps. Mais je pense que la performance en dit long. »

Découvrez plus de Burns dans la vidéo ci-dessus.

.