Gilbert Burns prévoit de soumettre Demian Maia, puis d’appeler Colby Covington pour avoir parlé de “ tant de merde ”

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Gilbert Burns remporte le plus gros combat de sa carrière dans le co-événement principal de l’UFC Brasilia ce week-end quand il affrontera Demian Maia.

C’était un combat que Burns avait voulu mais il ne s’attendait pas à ce que Maia accepte. Quand il a découvert que la ferraille se produisait, il était en extase.

«Je pensais qu’il allait dire non et j’étais prêt à passer à autre chose. Mais quand il a dit oui, c’était incroyable », a déclaré Burns à BJPENN.com. “C’était un sentiment très mitigé, car j’aime beaucoup Demian et c’est une légende et je suis ravi de me tester contre lui.”

En entrant dans ce combat, Maia est sur une séquence de trois victoires consécutives et reste une candidate de haut niveau au poids welter. Il est également l’un des meilleurs grapplers que la division poids welter ait jamais vu, mais Burns veut changer la perception des gens à ce sujet.

Burns dit qu’il veut attraper Maia et croit qu’il peut soumettre le joueur de 42 ans.

«Je veux le saisir et j’ai les compétences pour correspondre à la sienne. Je pense que même une victoire de décision me mettra dans une bonne position. Mais une arrivée contre Demian Maia me mettra dans une très bonne position », a-t-il expliqué. «Aussi fou que cela puisse paraître, je prévois de soumettre Maia, ou comme un TKO au sol et livre. Je nous vois aux prises pour la plupart. »

Si Gilbert Burns remporte une soumission sur Maia, il serait la première personne à le faire, et juste la deuxième personne à terminer le Brésilien. Il pense que cela se consoliderait en tant que poids welter parmi les cinq premiers.

«Cela me placerait dans un bel endroit dans la division parce qu’il est une légende. C’est un futur Temple de la renommée. Une victoire par décision me mettra comme six ou sept, mais une arrivée me placerait dans le top cinq », a-t-il déclaré. «Mais, une arrivée sur Maia me place à un niveau différent. Je crois que je serai en mesure d’obtenir cette finition. “

Au final, si Gilbert Burns lève la main à l’UFC Brasilia, il a déjà un nom en tête et c’est Colby Covington pour tout ce qu’il a dit sur le Brésil et son partenaire d’entraînement, Kamaru Usman.

«Je suis toujours concentré sur Maia mais je veux vraiment mettre la main sur Colby Covington. Il parle tellement de conneries sur le Brésil et je pense que ce sera une grande légende après avoir battu Maia. Je n’aime pas ce que Colby a dit à propos de Kamaru, au Brésil, et de mon ancien manager, Glenn Robinson », a conclu Burns. «Je veux mettre mes mains sur lui tôt ou tard. Si je termine Maia, il doit l’accepter. J’ai ma main droite et mon jiu-jitsu et je peux finir Colby si nous nous battions. Mais je me concentre sur Maia. »

Pensez-vous que Gilbert Burns pourra soumettre Demian Maia comme il le dit?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.