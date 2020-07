Gilbert Burns répond à Nate Díaz à propos de Masvidal vs Usman

Qu’est-ce que « Durinho » pense de Masvidal vs Usman comme le combat pour le titre de 170 livres à l’UFC 251? Le combattant brésilien a dû quitter la lutte contre le champion après avoir été testé positif pour le coronavirus et maintenant le « Gamebred » prend sa place. Il accepte avec peu de temps pour se préparer mais ne veut pas rater l’occasion de se couronner roi de la division. Bien plus que de commenter la confrontation Gilbert Burns répond à Nate Díaz.

Gilbert Burns répond à Nate Díaz

Le frère toujours controversé de Nick Diaz a fait un post faisant référence au nouveau combat de championnat des poids welters comme « Un vrai combat », se référant au fait que le précédent ne l’était pas, qu’Usman vs Burns n’était pas. Ce n’est pas vraiment nouveau, car il avait lui-même dit précédemment que ce n’était pas un vrai combat pour le titre car le monarque devrait rivaliser avec le prochain concurrent en ligne, pas contre le combattant qui a demandé moins d’argent.

Et maintenant Burns a quelques mots pour lui également sur Twitter.

Réel? Je te maudirais! Je vais vous attraper et vous mettre en boîte .. et je vous gifle ne parlez pas abt réel https://t.co/O8aQ5d8uEi – GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 6 juillet 2020

« Réel? Je t’écraserais! Je vais t’attraper et te frapper … Et je vais te gifler. Ne me dites pas ce qui est réel. «

Maintenant, Burns contre Diaz pour contestation de titre? Ce serait bien mais Nate n’accepterait jamais.