Gilbert Burns soutient la poursuite de l’UFC, mais souhaite des tests COVID-19

Gilbert Burns est tout pour les combats en direct pendant cette pandémie mondiale.

Le concurrent brésilien des poids welters soutient les plans et les efforts de Dana White pour poursuivre le calendrier de combat de l’UFC malgré l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis Burns (17-3 MMA, 11-3 UFC) a récemment battu Demian Maia à l’UFC sur ESPN + 28 – le dernier événement UFC organisé avant d’annuler les trois suivants en raison de la pandémie actuelle. Après avoir regardé comment l’UFC a géré l’événement à Brasilia, au Brésil, Burns pense qu’il existe un moyen de continuer à se battre dans ce climat actuel.

“Je soutiens l’UFC, Dana White”, a déclaré Burns. «Je pense que beaucoup de combattants auront du mal à rester préparés et à se préparer parce que beaucoup de gymnases sont fermés. Mais oui, je soutiens l’UFC. J’ai vu comment ils l’ont fait à l’UFC Brasilia.

«Ils sont tellement organisés qu’en trois jours, ils ont tout changé – pas de pesée de cérémonie, pas de journée médiatique, pas de média dans l’arène – donc je pense qu’ils peuvent le faire comme ils l’ont fait (à Brasilia). Ils savent déjà comment le faire fonctionner, et je sais qu’ils peuvent le rendre aussi sûr (que possible) pour tous les combattants et toutes les personnes qui travaillent. J’espère qu’ils le font parce que sinon l’UFC ne fait pas d’argent, l’arène ne fait pas d’argent, les combattants ne font pas d’argent et les gens ont besoin de divertissement en ce moment. Les gens regardent Netflix à la maison, mais ils ont probablement regardé le tout. »

Bien sûr, alors que l’UFC a pris plusieurs précautions au Brésil, avec la santé comme préoccupation principale, “Durinho” dit que le test de COVID-19 est un must – quelque chose que la promotion n’a pas fait à l’UFC Brasilia.

“Je pense que s’ils veulent faire les combats, ils doivent passer les tests”, a expliqué Burns. «Je pense que c’est une priorité même pour toute l’équipe de l’UFC, les caméras, le personnel ESPN, les combattants, les virages. Je suis sûr à 100% que Dana White va s’occuper de cela, tester tout le monde et s’assurer que tout le monde est en sécurité. Mais pour sûr, cela doit être une chose obligatoire qu’ils font. “

