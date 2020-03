Gilbert Burns va droit au but pour Colby Covington: “Je vais te botter le cul”

Avant et dans l’interview dans l’Octogone après sa victoire il y a quelques heures contre Demian Maia, Gilbert Burns il est clair que qVous voulez voir les visages avec Colby Covington dans son prochain combat. Selon toute vraisemblance, cela ne sera pas intéressé, mais le Brésilien ne prévoit pas d’arrêter de presser.

Gilbert Burns va tout droit pour Colby Covington

Après que UFC Brasilia, “Durinho” a fait ces déclarations:

“Je vais botter ce fils de pute *. Vous allez avaler vos mots, vous allez payer cher ce que vous avez dit. J y vais pour toi. Vous n’avez pas d’autre option (que de me battre). Colby est le suivant pour moi. Il a beaucoup parlé, sans restreindre ses paroles et maintenant je vais pour lui ».

On ne sait pas si Burns verra son retour se réaliser, mais il ne fait aucun doute que vous êtes au meilleur moment de votre carrière. Il a actuellement une séquence de cinq victoires, après avoir terminé Maia au premier tour. Ceci après avoir vaincu par décision unanime de Gunnar nelson. Voyez ce que l’UFC a à dire à ce sujet.

D’un autre côté, “Chaos” a dit il n’y a pas longtemps:

“J’ai eu quelques conversations avec l’UFC et ils aiment l’idée d’une revanche (avec Kamaru Usman). Ils pensent que c’est justifié. J’ai gagné le premier tour, le deuxième et le troisième. L’UFC aime l’idée. Ce fut un grand combat et il ne fait que commencer. Il y a une suite et une trilogie à venir. Et je pense que l’UFC aime ça. “