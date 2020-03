Gillian Robertson contre. Taila Santos ajouté à l’UFC Saskatoon

Il UFC Fight Night Saskatoon Vous avez déjà confirmé votre premier combat.

Selon un rapport de Saskatoon StarPhoenix corroboré par MMA Junkie, le Canadien Gillian Robertson le brésilien sera mesuré Taila Santos en cas

Le natif de l’Ontario participe au UFC depuis 2017 et a remporté quatre des six combats qu’il a disputés dans l’octogone. Dans sa dernière présentation, il a été complété via TKO au premier tour par Maycee Barber dans un concours qui a eu lieu dans le UFC Fight Night Boston.

Avant cet automne, la Canadienne a aggloméré une fiche de 4-1 avec toutes ses victoires à sa fin (un KO technique et trois soumissions).

Robertson, à côté de Roxanne Modafferi, est le combattant qui a le plus combattu dans la division Flyweight (6).

Santos, 26 ans, ajoute un record en tant que professionnel 15-1 et vient de vivre sa première défaite en tant que professionnel lors de ses débuts avec la promotion contre Mara Romero Borella dans le UFC Fight Night Fortress.

Emergence de la deuxième saison Série Contender de Dana White, 12 de ses 15 victoires ont été finalisées.

L’UFC Fight Night Saskatoon est célébrée le 20 juin au SaskTell Centre.