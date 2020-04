Glover Teixeira dit que «le coronavirus n’est pas une blague», mais espère toujours combattre Anthony Smith en avril

Glover Teixeira devait mettre en vedette sa première carte UFC Fight Night en trois ans lorsqu’une pandémie mondiale a frappé le monde du sport, forçant la promotion à reporter trois événements.

À ce jour, l’UFC Lincoln est toujours en fonction pour le 25 avril, mais l’incertitude entoure l’émission et toutes les autres actuellement prévues.

L’UFC Lincoln devrait baisser une semaine après l’UFC 249, un événement insistant sur Dana White. Le paiement à la séance est mis en évidence par une lutte pour le titre très attendue entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson et pourrait produire une énorme aubaine pour l’entreprise. Mais il n’y a pas de plan B clair pour l’événement Lincoln moins empilé.

Teixeira possède un gymnase à Danbury, dans le Connecticut, qui a été contraint de fermer ses portes comme l’une des mesures pour aider à contenir l’épidémie de COVID-19. Cela ne l’empêche pas de s’entraîner pour une confrontation légère de cinq rounds avec Anthony Smith dans un mois, mais cela ne se passe pas comme prévu à l’origine.

“Je m’entraîne et je me prépare pour un combat comme si ça allait arriver”, a déclaré Teixeira à MMA Fighting. «Tous les gymnases sont fermés, mais j’ouvre les portes de mon gymnase pour moi, pour une séance privée. Il n’y a personne à part deux amis et moi. Ils font également très attention, alors nous faisons notre camp comme nous le pouvons. Nous allons de la maison au gymnase et vice-versa. »

Teixeira devra s’adapter encore plus si le gouvernement local ou national impose un abri complet sur place, comme plusieurs gouvernements des États l’ont fait récemment. Mais le vétérinaire de l’UFC a déclaré qu’il avait un mini-gymnase à la maison avec un tapis et une structure qui lui permettrait de s’entraîner pendant une semaine ou deux.

Le Brésilien de 40 ans, ancien prétendant au titre de l’UFC, espère que “le gouvernement pourra vaincre le coronavirus le plus tôt possible afin que les gens puissent reprendre une vie normale”. Il a dit qu’il perd de l’argent en fermant son gymnase et qu’il en perdra beaucoup plus si son combat est annulé, mais il garantit qu’il ne poursuivra pas ce combat juste pour un chèque.

“L’UFC va perdre de l’argent, tout le monde va perdre de l’argent, mais dans des moments comme celui-ci, l’argent est la moindre de nos préoccupations”, a déclaré Teixeira. “Je m’entraîne pour combattre le numéro 3 mondial dans un grand combat à l’UFC, mais si l’UFC doit l’annuler, je resterai simplement à la maison.”

Si la sécurité était garantie, Teixeira, selon lui, voudrait toujours se battre, même s’il savait que l’UFC ne lui paierait au moins qu’une partie de son argent en cas d’annulation de dernière seconde. Si c’est sûr pour tout le monde, Teixeira a dit qu’il voulait que l’UFC organise un spectacle.

“Je n’ai pas combattu depuis septembre et je veux vraiment me battre”, a-t-il déclaré. «J’espère le meilleur. C’est un combat important et je suis concentré. Je ne voudrais pas que l’événement soit annulé, mais je sais que le coronavirus n’est pas une blague. Je suis en bonne santé et fort et je sais que ce virus ne m’affecterait pas, mais je peux le porter et infecter les autres. Peu importe [the UFC] décide, ce sera la meilleure décision.

“Je ne sais pas si l’UFC organisera l’événement à huis clos, comme à Brasilia, donc il n’y a pas de rassemblement de personnes et cela n’affecte pas beaucoup de gens. Cela pourrait aussi aider. »