Glover Teixeira s’attend à ce que l’UFC punisse Jon Jones

À notre connaissance, L’UFC n’a pas l’intention de punir Jon Jones après avoir été récemment arrêté de nouveau pour conduite en état d’ivresse et port d’une arme à feu. La société dont le combattant est le champion du monde semi-complet n’a pris aucune décision et il semble qu’il ne le fera pas à cet égard.

Glover Teixeira parle de Jon Jones

Glover Teixeira

Cependant, il y a ceux qui espèrent. Dans sa récente interview avec AG Fight, Glover Teixeira il a été interrogé sur la situation de son ancien adversaire et était assez clair.

“Si cela ne tenait qu’à moi, (Jon Jones) serait absent pendant un an. Je dois regarder les choses de mon point de vue, il est déjà le champion, il est financièrement stable. Si nous le supprimons, la ligne se déplace plus rapidement. Je ne suis pas contre lui en dehors de l’octogone.

“Jon Jones a tout gâché et maintenant il doit en tirer des leçons et ne plus le gâcher. C’est ennuyeux. Un de mes amis m’a montré une vidéo de lui pleurant lors de son arrestation. Cela m’a rendu triste. Qui ne fait pas d’erreurs? J’ai moi-même bu quelques bières puis j’ai conduit la voiture.

«Mais ils ne m’ont pas arrêté comme lui. Il portait une bouteille de tequila et un pistolet. Vous devez être très confiant dans votre chance. Je ne sais pas s’il est trop confiant, mais il l’a déjà fait plusieurs fois auparavant. Il donne l’impression qu’il le fait tout le temps. L’UFC doit faire ce qu’il faut“

