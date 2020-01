Graham Boylan: Cage Warriors vise l’événement 2020 en France

Cage Warriors espère présenter sa distribution française en accueillant son premier événement MMA en France au premier semestre 2020, après que le sport ait été légalisé dans le pays au début du mois.

Il y a des rumeurs selon lesquelles l’UFC vise un événement français au second semestre 2020. Pour ajouter à cela, ARES Fighting Championships s’est également battu pour organiser le premier événement MMA sur le sol français.

Dans un communiqué rendu public à MMA Fighting, le président de Cage Warriors, Graham Boylan, a insisté sur le fait que sa promotion était en lice pour organiser un grand événement MMA sur le sol français, qui, selon lui, pourrait avoir lieu au premier semestre 2020. Il a également exprimé sa joie de voir le sport étant légalisé en France.

«L’équipe Cage Warriors et moi observons la situation du MMA en France depuis un certain temps. Cage Warriors, étant la première organisation légitime d’Europe, connue pour avoir créé certains des plus grands noms du sport, a occupé les combattants français pendant plus de 10 ans », indique le communiqué. «Je suis extrêmement heureux que le sport voit enfin le jour en France et je crois que la Fédération Française de Boxe est une base solide pour réguler et construire notre jeune sport dans un pays plein de talent et je peux vous dire que Cage Warriors est là pour offrir toute l’aide nécessaire. ”

Ayant présenté de nombreux talents français au fil des ans et comptant actuellement des combattants de haut niveau de la région, dont le champion des poids mouches Samir Faiddine, le favori des fans Morgan Charriere et l’attaquant invaincu stellaire Mehdi Ben Lakhdhar, Boylan estime qu’il est juste que la France devienne un point d’ancrage régulier pour Cage Warriors.

«Nous avons été ici pour des combattants et des clubs français et nous avons toujours fourni des opportunités à tous lorsque les opportunités n’existaient pas à la maison et nous serons là cette année avec toutes les lumières et caméras pour leur donner le retour à la maison qu’ils méritent. Une fois que tous les i sont en pointillés et les t franchis, l’organisation MMA la plus ancienne et la plus respectée d’Europe apportera le grand spectacle en France, espérons-le, dans les six premiers mois de 2020.

“Cage Warriors a déjà annoncé 10 des 15 spectacles pour 2020 et quand c’est prêt, la France en recevra quelques-uns [of shows] cette année aussi », a lu la déclaration de Boylan.

«Le sport et d’autres organisations devraient féliciter l’UFC pour ses 10 années de travail acharné et aider à amener le sport là où il est aujourd’hui, non seulement en France mais en Europe.

“France Cage Warriors est prêt et attend … Allez Les Bleus.”

