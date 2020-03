Graham Boylan: «Il faudra des chars, des camions et beaucoup d’hommes armés pour arrêter Cage Warriors 113»

Le président de Cage Warriors, Graham Boylan, a connu l’une des périodes les plus tumultueuses de sa carrière de promoteur lundi, alors que Cage Warriors 113 a été soudainement déplacé de Londres à Manchester pour maintenir l’événement en place à la lumière des préoccupations croissantes liées aux coronavirus.

Depuis le début de l’épidémie, Cage Warriors 113 a été frappé par plusieurs retraits, étant contraint de passer derrière des portes closes et, plus récemment, un changement de lieu à quelques jours de la carte.

Devant avoir lieu ce vendredi soir dans la BEC Arena, Boylan a expliqué à quel point il a été difficile de continuer à modifier la carte en raison de restrictions de voyage ainsi que de trouver un lieu pour héberger la carte car le coronavirus continue de changer la façon dont le monde évolue. son entreprise.

“Cette situation évolue à un rythme tel que tout ce que nous faisons aujourd’hui est probablement déchiré demain”, a déclaré Boylan au podcast Eurobash de MMA Fighting, quelques heures seulement avant que l’événement de Londres ne soit transféré à Manchester en raison de la suppression par AEG de tous leurs sites.

«Nous traversons cette épreuve, l’UFC l’a traversé et nous nous rassemblons tous pour essayer de faire bouger les choses et faire fonctionner les choses pour les athlètes. Il doit y avoir une certaine normalité en période de chaos. Il doit y avoir un peu de calme pour faire avancer les choses pour tout le monde d’une manière ou d’une autre. Nous faisons notre part pour garder les athlètes dans une situation où ils peuvent être récompensés pour les deux derniers mois qu’ils ont investis. »

“Je sais ce que cela a à traverser et je vais me battre jusqu’à la dernière minute pour que cette émission soit diffusée pour eux”, a-t-il ajouté.

Boylan était sûr de lui et confiant que l’événement aurait lieu malgré les restrictions gouvernementales de plus en plus intenses qui ont obscurci les événements qui se déroulent dans le monde.

“Il faudra des chars, des camions et beaucoup d’hommes armés pour arrêter cet événement”, a répondu Boylan lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’événement aurait lieu.

Le promoteur irlandais a également répondu à certaines critiques que Cage Warriors a reçues pour avoir organisé l’événement, ce qui, selon certains, met en danger la santé et la sécurité du personnel et des combattants:

«Je ne suis pas médecin et je ne vais pas me lancer dans tout ça, mais tu sais quoi? Il y a chaque jour 10 millions de f * cking sur le Tube. Les Tubes fonctionnent toujours, le bus fonctionne toujours, tout le monde est toujours à Londres et tout le monde travaille toujours. Nous allons faire cela et accepter les précautions et les directives que le gouvernement nous conseille. Nous allons le garder derrière des portes closes, nous allons nous laver les mains, garder la distance … nous allons faire tout ce que nous pouvons dans le cadre des directives », a-t-il déclaré.

«Nos médecins vont être partout. Nos médecins vont tester nos combattants pour les symptômes. Nous allons faire ce que nous pouvons pour faire avancer cet événement. “

Découvrez la dernière interview d’Eurobash avec Graham Boylan. Cela commence à 1h08: 00.