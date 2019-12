Grandir! Brendan Schaub dénonce les critiques de Colby Covington pour «MAGA jaw»

Après ce qui a semblé être une éternité de bavardages insipides, le candidat au poids welter de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Colby Covington, n'a pas été en mesure de mettre son argent là où il est, se retrouvant à court contre Kamaru Usman lors de l'événement principal de l'UFC 245 le week-end dernier à Las Vegas, Nevada.

Cela a ouvert la porte à ses détracteurs, et il y en a beaucoup, pour l'enterrer pour tous les ennuis qu'il a causés avant le combat. Cependant, Brendan Schaub, un poids lourd à la retraite, ne comprend pas pourquoi les gens sont si accrochés au "Chaos" des poids welters.

"Pour Colby, c'est un personnage, il se trouve que c'est le personnage le plus détesté et qu'il roule avec Trump", a déclaré Schaub (via MMA News). "Évidemment, il y a le problème avec Trump étant le président et les décisions qu'il prend. Mais si vous demandez à Colby comme: "Hé mec, que penses-tu des trucs qui se passent avec Trump en ce moment avec la destitution?" Ou tu lui demandes sur ses lois sur l'immigration, il ne sait pas. C'est juste un peu, mec. C'est juste un peu. "

Un peu qui a peut-être traversé plus de quelques lignes le long du chemin, au point où ses bouffonneries d'avant-combat ont éclipsé le fait qu'il est l'un des meilleurs combattants de 170 livres au monde, comme en témoigne son "Fight of the Night" contre Usman.

"Il est très, très, très bon et il l'a montré", a poursuivi Schaub. "Pour moi, le récit n'est pas que Colby a perdu, l'enfant Trump a perdu, l'enfant à la grande bouche s'est cassé la mâchoire. Et je déteste le putain de "MAGA Jaw". Grandis. Mais la chose pour moi, le récit de ceci est à quel point Kamaru Usman est bon? Il est tellement bon. "

Il est bon … mais quelqu'un d'autre est "mauvais".