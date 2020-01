Grant Dawson appelle Chas Skelly à lutter contre «l’argent facile»

Grant Dawson dit qu’il a demandé à combattre Chas Skelly.

Son souhait a été exaucé lorsque les deux poids plume ont été réservés pour combattre à l’UFC 246.

Dawson (14-1 MMA, 2-0 UFC) a déclaré qu’il surveillait de près tous ses homologues de 145 livres. Après avoir vu Skelly (18-4 MMA, 7-4 UFC) battre Jordan Griffin à l’UFC sur ESPN + 16 en septembre, il savait qui il voulait combattre ensuite.

“Je regarde beaucoup de films sur tout le monde dans ma division”, a déclaré Dawson à MMA Junkie. «Après son combat avec Jordan Griffin, je savais que c’était le combat que nous (voulions). Nous avons en fait demandé ce combat. Ils nous l’ont donné, et maintenant je vais entrer et montrer pourquoi nous le voulions. “

Mais pourquoi, exactement, voulait-il Skelly? Qu’est-ce que Dawson a vu dans les récentes performances du Texan qui l’ont poussé à vouloir le match?

“Argent facile, c’est pourquoi”, a déclaré Dawson. «J’ai l’impression que Chas est une version moindre de moi-même. J’ai l’impression qu’il a beaucoup de combats à l’UFC, mais tout le monde qu’il a battu n’est plus à l’UFC. Tous ceux qu’il a perdus l’ont vraiment fait sauter de l’eau. C’est un grand combat pour moi pour montrer ce que je peux faire. »

Dawson a stimulé son dynamisme et sa motivation en fixant des objectifs annuels. En entrant en 2020, il a déjà défini où il espère être cette année, l’année prochaine et même 2022.

“Mon objectif pour la fin de 2020 est d’être classé parmi les 15 premiers”, a déclaré Dawson. «Mon objectif pour 2021 est d’être parmi les cinq premiers. Mon objectif pour 2022 est d’être champion du monde. J’ai tout organisé. Il va y avoir des bosses et des ecchymoses en cours de route, mais ça va suivre mon chemin. Je vais percer avec une excellente année en 2020, et ensuite ça va être ascendant à partir de là. “

Dawson pense que les fans seront ravis quand il entrera dans la cage pour combattre Skelly. La pression sera un élément majeur de sa stratégie, et sa prédiction est une soumission tardive.

“Je pense qu’il est dur”, a déclaré Dawson. «Je pense qu’il va définitivement traîner, mais je me vois le faire démissionner. Près de ce troisième tour, je pense que je vais obtenir cette soumission.

“Vous allez voir une pression constante. Beaucoup de gens n’aiment pas faire pression sur lui à cause de sa lutte. Je n’ai pas peur de sa lutte. Il va essayer de me déjouer et je vais essayer de le combattre. Je vais me présenter. Je vais pousser à un rythme difficile. Je vais juste continuer à me briser le coude contre le visage jusqu’à ce qu’il se lève. “

L’UFC 246 aura lieu le 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.