Grant Dawson c. Chas Skelly est supprimé de l’UFC 246

Grant Dawson

Le combat entre Grant Dawson et Skas Skelly Il a été annulé et ne fera pas partie de la carte UFC 246.

La raison de l’annulation n’a pas été révélée.

Dans votre compte Instagram, Dawson a annoncé l’annulation du combat.

“J’ai le cœur brisé d’annoncer que je ne me battrai pas ce week-end à l’UFC 246 en raison de circonstances indépendantes de ma volonté”, dit Dawson. «Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui attendaient ce combat avec impatience. Nous travaillons avec l’UFC pour reprogrammer mon combat dès que possible. Merci pour votre patience pendant cette période et j’espère entendre bientôt parler de mon combat. »

Skelly Il n’a pas commenté l’annulation du combat.

UFC 246 il se tiendra ce samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas