Grant Dawson ne fait aucune excuse pour manquer de poids et promet de rester à 145

NORFOLK, Virginie – Grant Dawson a battu Darrick Minner avec une soumission au deuxième tour samedi pour ouvrir la carte principale à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Dawson, qui a mené sa séquence de victoires à six combats, dont cinq ont été des arrêts.

Résultat: Grant Dawson bat. Darrick Minner via la soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 2, 1:38

Enregistrements mis à jour: Dawson (15-1 MMA, 3-0 UFC), Minner (24-11 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Dawson a 11 de ses 15 victoires professionnelles par soumission, dont beaucoup sont venus par étranglement à l’arrière, ce avec quoi il a terminé Minner.

Dawson sur le moment clé du combat

«C’était bizarre, je pensais qu’il sortirait et commencerait à se balancer juste à côté de la porte, mais il s’est reculé et a pris son temps, alors je savais que je pouvais faire pression. Je peux avancer. Une fois qu’il a commencé à s’en occuper, nous avons commencé à lutter et je savais quoi faire. »

Dawson sur sa préparation aux tentatives d’étouffement de Minner

«Il y a toujours des choses que je peux retirer d’un combat pour aller mieux, mais je pense que c’était une performance assez parfaite. Il m’a enfilé une guillotine très rapidement et j’ai ressenti cette pression, mais je ne suis pas un lâcheur et je suis sorti de là. Je suis toujours dans ces étranglements. Mon gymnase est un gymnase à guillotine. C’était serré, mais pas aussi serré que ce à quoi je fais habituellement. »

Dawson sur ce qu’il veut ensuite

«Il n’y a aucune performance que je pourrais avoir qui pourrait compenser le manque de poids comme je l’ai fait. Il n’y a aucune excuse là-dedans. Je serai de retour, je serai à (1) 45, et je ferai du poids la prochaine fois. C’est du passé. Il n’y a aucune excuse. Je me sentais beaucoup mieux dans ce camp. J’ai les meilleurs partenaires de formation et nous progressons tous tellement. Je veux y retourner et vraiment montrer ce que je peux faire. »

Pour en savoir plus sur Dawson, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

