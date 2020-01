Grant Dawson se retire du combat contre l’UFC 246 contre Chas Skelly

L’UFC 246 est en baisse d’un combat de poids plume.

Grant Dawson a annoncé via Instagram qu’il avait été contraint de se retirer de son affrontement prévu avec Chas Skelly, qui devait avoir lieu à l’UFC 246 à Las Vegas ce samedi.

Selon Dawson (14-1), il ne concourra pas en raison de «circonstances hors de mon contrôle». Il a ajouté que lui et l’UFC travaillaient à reporter le combat avec Skelly.

Dawson, 25 ans, a remporté ses deux premiers combats à l’UFC après une apparition réussie lors de la première saison de la série Contender de Dana White en 2017. Ses débuts dans l’Octogone ont été retardés lorsqu’il a échoué à un test de drogue après son apparition dans la série Contender, entraînant une suspension provisoire de l’USADA et sa libération de l’UFC. Dawson est allé en arbitrage avec l’USADA, mais une décision n’a jamais été rendue; au lieu de cela, l’agence a décidé qu’en raison de l’incertitude entourant les propriétés à long terme du métabolite M3 (la même substance interdite récemment liée au champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones), Dawson ne serait pas sanctionné.

Sa suspension provisoire avait duré 15 mois et il allait finalement être re-signé et faire ses débuts à l’UFC avec une victoire sur Julian Erosa en mars dernier.

MMA Fighting a contacté les responsables de l’UFC pour plus d’informations et une mise à jour sera fournie lorsqu’elle sera disponible.

Lisez la déclaration complète de Dawson ci-dessous:

J’ai le cœur brisé de signaler que je ne me battrai pas ce week-end à l’UFC 246 en raison de circonstances hors de mon contrôle. Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui attendaient ce combat avec impatience. Nous travaillons avec l’UFC pour faire reprogrammer mon combat dès que possible. Merci de votre patience pendant cette période et j’espère avoir bientôt des nouvelles de combat.