Grappling promotion SubStars ne paie pas les combattants pour le premier événement

La promotion de la lutte par le biais de Substars ne serait pas en mesure de payer les combattants qu’elle employait lors de son premier événement, qui a baissé le 21 février.

Cette nouvelle a été signalée pour la première fois par GrapplingInsider.com. Le site Web de Grappling News a parlé à un représentant de SubStars, qui a confirmé que l’événement était un échec financier et que les combattants ne recevront probablement que 10% des bourses – mais pas avant avril.

“Malheureusement, je fais savoir à tout le monde que je ne peux pas payer les sacs à main des combattants”, a déclaré un représentant de SubStars à GrapplingInsider.com. «Le seul argent que j’ai reçu est en avril, mais ne pourra payer qu’environ 10% de la bourse.

“Je suis vraiment désolé, mais ce sera probablement la fin pour SubStars. L’événement n’a pas généré suffisamment de revenus et d’après ce que je vois de cet événement, les grands noms et le coût ne se traduisent pas par la vente de billets. “

Le premier et le seul événement SubStars comprenait certainement de grands noms, notamment les stars du grappling Gordon Ryan et Aaron Johnson, le meilleur concurrent des poids lourds de l’UFC, Curtis Blaydes, et l’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC Anthony “Rumble” Johnson. Il devait également présenter le concurrent léger de l’UFC, Dustin Poirier, et la star de ONE Championship, Garry Tonon.

Alors que l’on ne peut qu’imaginer l’inquiétude que l’échec de cet événement a causé à ses promoteurs, il incombe à ces derniers de faire des études de marché préliminaires pour s’assurer que l’événement est financièrement viable. Il est également de la responsabilité de ces promoteurs de s’assurer d’avoir suffisamment d’argent pour payer les combattants même si l’événement est raté.

Le jeu de combat est jonché d’histoires d’avertissement de ce type.

Dans un passé récent, WBKFF, la promotion des combats à mains nues parvenu par le passé, n’a pas payé ses combattants. En regardant un peu plus loin, le champ de bataille sud-coréen MMA Battlefield Fighting Championship n’a pas non plus payé ses combattants en temps opportun.

Cette situation SubStars devrait servir de rappel aux promoteurs et aux combattants. Les promoteurs doivent s’abstenir de faire des affaires s’ils ne sont pas en mesure de payer les combattants quelles que soient les circonstances. Les combattants, quant à eux, devraient faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils s’alignent sur de nouvelles promotions.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.