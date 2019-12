Gregor Gillespie de l'UFC offre des conseils au nouveau venu du MMA, Bo Nickal

L'un des meilleurs lutteurs collégiaux aujourd'hui fera une transition vers le MMA dans un avenir proche.

Le quadruple catcheur américain Bo Nickal a récemment annoncé qu'il emmènerait ses compétences du tapis à la cage une fois qu'il aura terminé sa carrière de catcheur amateur. La star de Penn State a actuellement les yeux rivés sur l'équipe olympique américaine de 2020, mais sait que des combats professionnels sont à l'horizon.

Il est indéniable que Nickal sera un ajout très prometteur au sport compte tenu de son pedigree de grappling. Fellow All-American, et l'un des meilleurs lutteurs de l'UFC, Gregor Gillespie pense que le plafond est élevé pour Nickal.

"Bo Nickal sera à 100% un monstre absolu de la nature en ce qui concerne les combats", a déclaré Gillespie au MMA Junkie. «Il peut être le champion un jour. Je le crois fermement. "

Venant du même milieu et constituant une menace dans la division des poids légers de l'UFC, Gillespie (13-1 MMA, 6-1 UFC) sait une chose ou deux sur ce qu'il faut pour devenir un combattant à succès.

Si Gillespie pouvait offrir un conseil à Nickal, 23 ans, ce serait de continuer à développer ses compétences existantes avant de mettre les pieds dans la cage.

"Je dirais à Bo de faire autant de tournois de grappling no-gi qu'il peut pendant un ou deux ans", a déclaré Gillespie. «Dans le temps libre, il peut commencer à faire de l'entraînement, des frappes et tout ce qui vient avec la frappe, mais je dirais – si j'étais son entraîneur – de faire autant de compétitions de grappling no-gi que vous pouvez pendant un an et -une moitié.

«Trois ou quatre fois par semaine, vous frappez sur des pads, et le reste deux fois par semaine, vous pouvez faire du combat. Mais avant d'avoir des combats, et évidemment Bo est un lutteur bizarre, mais je lui dirais de travailler sur son jeu de soumission no-gi. Assurez-vous que la plupart des combats de Bo Nickal se termineront sur le terrain, vous ne pouvez pas l'imaginer ne pas abattre quelqu'un. "

Nickal n'a pas encore annoncé de date pour son passage au MMA. Il rejoint Bubba Jenkins, Ed Ruth, Phil Davis et quelques autres lutteurs de Penn State qui sont passés au MMA.

. (tagsToTranslate) news (t) ufc (t) bo nickal (t) rupture (t) gregor gillespie