Grève de l’épaule de Conor McGregor: une nouvelle tendance potentielle, ou un vieux classique brièvement revu?

L’ancien combattant et entraîneur du MMA, Din Thomas, se souvient quand Lyoto Machida a éliminé Randy Couture avec un coup de pied sautant à l’UFC 129. Tout à coup, tout le monde essayait d’imiter cette finition de surbrillance dans l’octogone.

Certaines tendances sont plus subtiles. Il est difficile de déterminer exactement quand les coups de pied sont devenus une chose. Mais aujourd’hui, ils sont difficiles à éviter, au grand dam d’innombrables combattants piqués sur la marche en avant.

Dans le MMA d’aujourd’hui, il y a peu de mystères sur les techniques disponibles dans la cage. Plus ou moins, tout le monde tire du même playbook, que ce soit un brassard ou un tronçon Suloev. Avec la parité dans la connaissance, le moment et la manière d’un mouvement sont tout aussi importants que le type.

Les combattants, aux premières lignes de l’innovation, jouent avec leurs combinaisons fortes – et les faiblesses de leur adversaire. Mais ils ont également tendance à suivre le peloton en ce qui concerne ce qui fonctionne, que ce soit un piétinement de pied, un coup de pied au mollet ou, dans le cas de l’événement principal de l’UFC 246 de samedi dernier, une frappe à l’épaule.

Lorsque Conor McGregor l’a utilisé pour briser le visage de Donald Cerrone, exploser le nez du concurrent éternel et mettre en mouvement une finition de 40 secondes, l’ingéniosité était inévitable. Et bientôt, la technique est devenue virale. Les threads de Reddit ont réchauffé d’anciens exemples de son utilisation. Des clips pédagogiques ont interrompu la séquence de fin de combat. Un médecin a même publié une vidéo expliquant les mécanismes de la dévastation sur le visage de Cerrone.

Une grande partie de l’attention peut être attribuée à la renommée mondiale de McGregor. Pourtant, c’était tout à fait le projecteur d’une grève que de nombreux combattants MMA utilisent comme outil secondaire, une distraction pour d’autres attaques plus importantes ou une configuration pour lutter.

La grève de l’épaule pourrait-elle être le prochain engouement pour le MMA? Thomas pense que ça pourrait l’être, même si McGregor n’est pas de loin le premier combattant à avoir réussi.

“Chaque fois que quelqu’un rapporte quelque chose, cela devient une tendance pendant un petit moment”, a déclaré Thomas au MMA Fighting. «Beaucoup de gars verront cela et diront que c’est quelque chose de nouveau. Mais ce n’est pas nouveau. “

À Team Quest, où les lutteurs gréco-romains Couture, Dan Henderson et Matt Lindland ont adapté leurs compétences au sport émergent des interdictions, c’était une technique née dans le corps à corps, où elle maximisait l’espace disponible et encourageait les adversaires tenaces qui ne faisaient pas veux pas être contrôlé.

“Nous avons passé beaucoup de temps à trouver des moyens de marquer efficacement”, a déclaré Couture. «Le poinçonnage des épaules était quelque chose que nous avons tous commencé à faire. C’était une façon de l’irriter d’avoir à faire des ajustements. Vous n’alliez pas le blesser au point où vous alliez gagner un combat, mais parfois ce sont les subtilités qui ont fait la différence.

“En tapant sur l’orteil d’un gars, les gars l’ont fait aussi. Mais c’était vraiment juste pour lui faire bouger ses pieds, le mettre mal à l’aise. »

Les frappes aux épaules n’étaient qu’une des nombreuses innovations – importées de la boxe et d’autres sports de combat – que des lutteurs comme Couture ont mis en évidence. Au fil du temps, ils ont remodelé la façon dont les combattants se sont entraînés et se sont battus à l’intérieur de l’octogone. Ceux qui n’étaient pas préparés aux techniques de frappe et de grappling dans le corps à corps étaient désavantagés lorsque l’action se rapprochait inévitablement.

Il existe des tendances MMA à long terme qui peuvent être attribuées à l’infusion de nouveaux talents ou à des spécialistes possédant une plus grande profondeur de la technique. La raison pour laquelle la décision de McGregor était si choquante, selon Thomas, est que les combattants sont devenus tellement habitués à considérer le corps à corps comme un lieu de transition.

“Avec tout le catch que nous faisons et apprenons, ils sont tellement concentrés sur le fait d’essayer de voir s’ils peuvent jockey pour la position et la lutte, ou sortir des positions de catch”, a-t-il déclaré. “Nous avons en quelque sorte oublié de nombreuses techniques que vous pouvez utiliser dans le corps à corps.

“J’apprécie la technique de Conor, mais vous devez comprendre, (l’entraîneur McGregor) John Kavanagh est aussi un mec de la vieille école. Il connaît toutes les astuces et les tactiques sales que nous avons utilisées à l’époque. »

Pour McGregor, le mouvement n’était pas du tout sale – c’était un jeu tout droit sorti du Crumlin Boxing Club, où il a d’abord aiguisé son appétit au combat.

“Ils ne diront pas vraiment que je viens d’avoir une main gauche”, a-t-il souri. “Ils devront aussi dire que j’ai une épaule gauche.”

Greg Jackson, qui n’est pas étranger à l’élaboration de stratégies pour de grands combats dans le gymnase qu’il a fondé, a déclaré que la technique se résumait à supprimer une «zone de contrôle» pour un combattant qui espère passer au grappling et mise sur un espace sûr dans l’intervalle. Il attribue au champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, l’utilisation de son épaule comme bélier dans les combats. Cela fait partie d’un long catalogue de façons d’infliger des dégâts à un adversaire. Et bien que Jones ne se soit jamais cassé le nez, il a certainement obtenu quelques bons coups.

“Si leur tête est sur mon épaule et ma tête sur leur épaule, et que je mets en place des mouvements à faire à partir de cette position, nous avons essentiellement un 50-50”, a déclaré l’entraîneur, qui a travaillé avec Cerrone pour la majorité de son UFC. carrière. “Vous m’avez un peu, et je vous ai un peu. Mais lorsque vous commencez à faire des frappes avec les épaules, vous ne pouvez pas passer la tête autour de l’épaule. Il est difficile de positionner la tête à l’intérieur.

“En me cognant la tête partout comme un ballon de basket, cela me garde hors de cette position confortable où je peux utiliser certains de mes démontages.”

Une telle technique pourrait-elle être le catalyseur d’un autre changement dans la manière dont les combats MMA sont menés? Probablement pas. Produire suffisamment de force de choc pour casser le nez d’un adversaire avec l’épaule est beaucoup plus difficile que, disons, viser un coup de pied plus bas pour entrer en contact avec le mollet. Il est probablement plus proche de ce coup de pied volant, c’est pourquoi les exemples de résultats dévastateurs sont rares.

Cela garde certainement le jeu intéressant. Dans un sport où des centaines de techniques sont regroupées pour créer les combattants les plus complets du monde, il y a encore un autre rappel que vous pouvez gagner et perdre de tant de façons, dans des mouvements grands et relativement petits.

Cerrone a eu du mal à traiter ce qui s’était passé dans les instants où l’arbitre Herb Dean est intervenu pour arrêter le plus grand combat de sa vie.

“À cent pour cent, je n’avais jamais rien vu de tel”, a déclaré Cerrone. «Ils m’ont jeté par surprise; il m’a cassé le nez, il a commencé à saigner, puis il s’est reculé et m’a donné un coup de pied. Je me disais: «Oh mec, ça se passe si vite? Je me suis fait fouetter le cul tôt. »»

Couture, dont la carrière de combattant a pris fin la nuit où il est devenu la proie de l’attaque soudaine de Machida, se souvient d’une époque où le monde du MMA bourdonnait à propos d’une paire d’étouffoirs anaconda qu’Antonio Rodrigo Nogueira avait retirés à PRIDE. Inspiré, il a commencé à remonter la technique à Team Quest. Quelques mois plus tard à l’UFC 54, il a vu une opportunité et Gator a roulé son chemin vers un robinet de Mike Van Arsdale. Les tendances ont évolué rapidement, même à l’époque.

Avec la plus grande star du sport tirant l’équivalent d’un slam dunk, il se pourrait que nous ne tardions pas à voir plus de frappes aux épaules dans l’octogone. Après tout, aucun combattant ne veut se faire distancer dans l’octogone.