Habituez-vous au nom de Khaos Williams après 27 secondes de KO à l’UFC 247

HOUSTON – Khaos Williams a battu Alex Morono avec un KO au premier tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC 247 à Houston.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Williams, qui a remporté un KO de 27 secondes lors de ses débuts à l’UFC.

Résultat: Khaos Williams bat. Alex Morono via KO (coups de poing) – Round 1, 0:27

Enregistrements mis à jour: Williams (10-1 MMA, 1-0 UFC), Morono (17-6 MMA, 6-3 UFC)

Statistique clé: Williams a gagné pour la septième fois consécutive.

Williams sur le moment clé du combat

«C’était génial de descendre dans l’octogone pour la première fois. Je ne plie jamais sous pression. Je fais toujours mieux sous pression. La pression fait exploser les tuyaux, mais elle fait aussi des diamants. Je suis juste béni d’être un diamant. “

Williams se fait un nom

«« Tout d’abord, je veux juste remercier Dieu. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Je veux juste remercier l’UFC de m’avoir donné cette opportunité. Je l’ai pris avec un préavis de deux semaines. Le gars était un gars de la ville natale, 17-5, donc c’était une victoire assez incroyable. Je suis juste béni d’être ici, béni d’obtenir le «W» comme je l’ai fait. Khaos Williams: Habituez-vous au nom, je serai ici et je serai là pour rester. Je suis l’avenir et un jour je me battrai pour le titre. “

Williams sur ce qu’il veut ensuite

“Les fans peuvent s’attendre à ce que je continue à m’améliorer, à laisser tomber des corps et à avoir faim.”

Pour en savoir plus sur Williams, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

