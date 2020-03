Hakeem Dawodu vise une carte de l’UFC Saskatoon contre un adversaire parmi les 15 premiers

Hakeem Dawodu est l’un des combattants canadiens les plus prometteurs de l’UFC et il veut faire passer les choses au niveau supérieur.

Depuis qu’il a abandonné ses débuts à l’UFC, Dawodu (11-1-1 MMA, 4-1 UFC) en a remporté quatre d’affilée, plus récemment contre Julio Arce à l’UFC 244 en novembre dernier.

Maintenant, il veut affronter les meilleurs de la division poids plume.

“J’ai dit à l’UFC que je suis prêt à combattre n’importe qui dans le top 15”, a déclaré Dawodu au MMA Junkie. “J’ai faim. Ils travaillaient à me faire un adversaire jusqu’à ce que ce virus se propage sur tout le monde. Alors j’attends.

«N’importe qui dans ce top 15 peut se faire gifler. Je suis prêt à passer à la compétition. “

L’épidémie de coronavirus a causé beaucoup d’incertitude pour le calendrier de l’UFC en 2020. Trois événements ont été reportés jusqu’à présent, et la promotion travaille actuellement dur pour que la carte UFC 249 le 18 avril se produise.

Le 20 juin, l’UFC devrait retourner à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada, et Dawodu veut faire partie de cette carte. Il est parfait 8-0 dans son pays d’origine. En juillet dernier, il a eu une performance de la nuit contre Yoshinori Horie à l’UFC 240 à Edmonton.

“Si l’UFC se dirige vers Saskatoon, bien sûr, je vais être sur cette carte”, a déclaré Dawodu. «Je suis le meilleur Canadien en ce moment. C’est ma maison. Je me sens responsable de porter le flambeau et d’être un rôle de premier plan pour le MMA canadien et de le représenter. »

Pour l’instant, Dawodu s’auto-isole comme beaucoup dans le monde. Mais il a dit qu’il était capable de trouver du travail pour rester prêt jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel.

“Je me débrouille bien, juste en faisant attention”, a déclaré Dawodu. “(Je ne m’entraîne) qu’avec quatre personnes différentes, et heureusement, j’ai les clés de mon gymnase à la maison de longue date, et je m’entraîne toujours et j’attends juste que cela se termine. Les combattants américains ne sont pas payés à la maison – (nous devons) encore gagner de l’argent. Je suis toujours en forme, je frappe les coussinets et le sac. Le combat n’a été que peu ou pas du tout. »

.