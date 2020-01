Hannah Cifers attend un match amusant contre Angela Hill

RALEIGH, N.C. – Hannah Cifers prévoit divertir sa foule à domicile ce samedi.

Originaire de Caroline du Nord, Cifers (10-3 MMA, 2-1 UFC) affronte Angela Hill (10-7 MMA, 5-7 UFC) à l’UFC sur ESPN + 24, dans un affrontement contre un attaquant de jeu qui est prêt à abandonner.

“Elle apporte beaucoup d’expérience, vous ne pouvez jamais compter cela”, a déclaré Cifers à MMA Junkie mercredi. «C’est une attaquante vraiment qualifiée. C’est principalement là où elle brille, c’est sur les pieds, donc ça va être assez amusant. J’ai travaillé beaucoup de domaines dans mon jeu, en essayant de lisser certains de ces points et de m’améliorer. “

Depuis qu’elle a abandonné ses débuts à l’UFC à Maycee Barber dans un court délai, Cifers a remporté des victoires consécutives contre Polyana Viana et Jodie Esquibel. Maintenant, avec un combat déjà programmé au premier mois de l’année, Cifers espère une année active en 2020.

“J’aime être très dur avec moi-même et fixer des objectifs mais aussi, en ce qui concerne les combats, prendre plus d’un combat à la fois”, a déclaré Cifers. “Je suis concentré sur ce combat mais, comme c’est au début de l’année, je voudrais me battre peut-être deux fois de plus cette année.”

.