Hector Lombard affronte le remplaçant David Mundell au BKFC 10 après le retrait de Joe Riggs pour blessure

Hector Lombard a un nouvel adversaire pour ses débuts au BKFC.

L’ancien combattant de l’UFC devait affronter son compatriote vétéran du MMA, Joe Riggs, dans l’événement principal du BKFC 10, le 15 février à Fort Lauderdale, en Floride, mais la promotion de boxe à mains nues a annoncé lundi que Riggs a été contraint de se retirer en raison d’un blessure. Lombard affrontera désormais le remplaçant David Mundell.

La nature de la blessure de Riggs n’a pas été révélée.

Mundell possède une fiche de 10-5 en MMA et a concouru à deux reprises pour BKFC, remportant ces deux matches par KO au premier tour. Les victoires du BKFC de 28 ans sont venues contre Ronnie Forney et Drew Lipton. «Redneck» a combattu dans plusieurs promotions MMA notables, notamment Bellator MMA, M-1 Global, Titan FC et Cage Fury FC.

Lombard, 41 ans, fait ses débuts au BKFC après une course à l’UFC qui s’est terminée avec six défaites consécutives. Ancien champion des poids moyens des Bellator, le record du Lombard en MMA est de 34-10-1 (2 NC).