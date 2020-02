Hector Lombard dit que les fans peuvent s’attendre à une “ brutalité ” lors des débuts au BKFC

Crédit d’image: UFC.com

Hector Lombard fera enfin ses débuts au Bare Knuckle Fighting Championship ce samedi contre David Mundell.

Les deux feront la une du BKFC 10 à Fort Lauderdale, où Lombard aura la chance de se battre dans son pays d’origine.

Lombard a décidé de signer avec la promotion pour une raison simple.

«La brutalité de celui-ci. J’adore la brutalité, c’est ce qui m’a poussé à signer ici », a déclaré Lombard à BJPENN.com.

Lombard a signé avec BKFC sur une séquence de six défaites consécutives en MMA qui l’a vu être libéré par l’UFC. Maintenant, il dit qu’il doit faire une «déclaration» samedi pour rappeler à tout le monde à quel point il est bon.

Le joueur de 42 ans ne s’inquiète pas de la façon dont ses mains s’en sortiront sans gants et prévoit de mettre fin au combat tôt.

“Je suis en acier. Je ne me soucie de rien de tout cela. Je ne m’inquiète pas de me casser les mains, je ne m’inquiète pas de tout cela », a déclaré Lombard. «Je prévois un KO, c’est ce que je prévois. Je me vois en train de le mettre KO alors c’est ce qui se passe. “

S’il levait la main, Lombard voudrait combattre Joe Riggs, qu’il était censé combattre samedi, mais Riggs devait se retirer. Il prévoit également d’être plus actif dans BKFC car il veut se battre à chaque fois que la promotion se rend en Floride.

“Je veux être actif, j’aimerais être sur la carte à chaque fois qu’ils sont en Floride. Quand j’étais à l’UFC, ils ne m’ont jamais donné la chance de combattre en Floride », a-t-il déclaré. «J’ai la capacité de pouvoir combattre ici en Floride et j’espère pouvoir être sur chaque carte. J’adore la Floride et ils ont une énorme communauté latino-américaine qui me soutient. »

Dans BKFC, Hector Lombard est excité pour les tours de deux minutes car il sait qu’il peut aller des armes à feu tout le temps.

“Ce sera toute l’action”, a-t-il dit. “C’est tuer ou être tué.”

Pour Lombard, il n’est pas sûr du temps qu’il lui reste à combattre, mais s’il le veut, il ne veut qu’un seul combat dans BKFC. Il espère diriger les choses en arrière avec Dan Henderson, où ils ont combattu à l’UFC 199 et Henderson a gagné par KO.

Pourtant, Lombard n’est pas certain que le combat se produira jamais car il sait que Henderson est à la retraite, mais espère qu’il y a une chance qu’il sorte de sa retraite pour le combat.

“J’adorerais vraiment combattre Dan Henderson mais il est retraité et vieux”, a-t-il déclaré. “Il est définitivement à la retraite, donc je ne suis pas sûr que cela se produira.”

En fin de compte, Hector Lombard n’est pas sûr de pouvoir à nouveau concourir en MMA mais admet qu’il aime toujours le sport. Pour l’instant, il se concentre sur BKFC et est le meilleur qu’il puisse être ici.

«Je ne sais pas vraiment quel sera le plan. Je faisais du BJJ, du grappling, je faisais tellement et en plus de ça. J’ai eu beaucoup de drame dans ma vie personnelle », a-t-il conclu. “En ce moment, je me concentre sur les phalanges, nous allons donc partir de là.”

Seriez-vous intéressé à voir Hector Lombard contre Dan Henderson à BKFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.